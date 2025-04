Są pierwsze opinie o Thunderbolts*. Tak dobrego i odważnego filmu Marvela nie było od lat!

fot. materiały prasowe

W 2025 roku Marvel zaliczył kinowe potknięcie w postaci filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Produkcja trafiła do większości fanów, nawet jeśli nie spodobała się krytykom, ale jednocześnie poniosła klęskę finansową, która położyła większą presje na barki kolejnych dwóch tegorocznych filmów, czyli Fantastyczną 4 oraz Thunderbolts*, które zadebiutuje jako pierwsze z wymienionej dwójki.

Scena po napisach Thunderbolts* jest bardzo ważna. To wprowadzenie do Avengers: Doomsday

Do premiery nowego widowiska Marvel Studios nie pozostało wiele czasu. Ta ma się odbyć 2 maja 2025 roku. Na półtora tygodnia przed premierą do Internetu zaczęły napływać pierwsze opinie osób, które mogły już obejrzeć produkcję MCU. Przypomnijmy, że uroczysta ceremonia już się odbyła, a film zaprezentowano osobom zebranym na wydarzeniu. Co można z nich wywnioskować? Wygląda na to, że Marvel wraca na odpowiednie tory!

Thunderbolts* to mieszanka wybuchowa. Idealne połączenie akcji, rozrywki, a także czegoś istotnego do powiedzenia na temat zdrowia psychicznego. Z obsady szczególnie wyróżnia się Florence Pugh, która jest nazywana sercem całego filmu, a także Lewis Pullman w roli Sentry'ego/The Void. W filmie jest masa efektów praktycznych i akcji, która przypomina wcześniejsze produkcje z Kinowego Uniwersum Marvela. To dzieło z idealnie wyważonym humorem, akcją, rozrywką, a także emocjonującymi momentami. Tych ostatnich jest zaskakująco wiele. Cały film jest też ważny w kontekście całego uniwersum i popycha jego fabułę do przodu. To nowy kierunek dla tego świata, który zarazem czerpie z tego, co fani pokochali już wcześniej.

Thunderbolts* - pierwsze opinie

The Hollywood Handle:

Thunderbolts* to jeden z najprzyjemniejszych filmów Marvela. Jest inny od większości projektów studia. Jest odważny, zabawny, wypełniony akcją po brzegi i dający w kość emocjonalnie. Florence Pugh to gwiazda, która świeci najjaśniej. Ten film daje dużo powodów, żeby go kochać. Poczekajcie na napisy!

Emily Murray:

Thunderbolts* to z łatwością jeden z najlepszych filmów Marvela od długiego czasu (a może i jeden z moich ulubionych ogółem). Ma w sobie iskrę, charyzmę i opowiada naprawdę emocjonalną historię, z którą można się utożsamić. Uroniłam łzę. Florence Pugh jest w szczególności znakomita.

Brandon Norwood:

Jestem zszokowany tym, jak dobre jest Thunderbolts*. Położenie nacisku na postaci i praktyczne efekty specjalne podczas scen akcji przypomina starego Marvela. Szkoda, że nie dostaliśmy tego wcześniej. Ta dysfunkcyjna rodzina ma też dużo chemii.

Amon Warmann:

Thunderbolts* było całkiem świetne! Odważny wizualnie i wywołujące silne emocje film superbohaterski, który na pierwszym planie stawia zdrowie psychiczne. Florence Pugh wnosi serce, David Harbour jest nieustannie zabawny, a Lewis Pullman może być cichym bohaterem. Najlepszy film z MCU od dawna!

Mia Pflüger:

Florence Pugh wnosi Yelenę Belovą na inny poziom w Thunderbolts*! Wnosi ona kolejną warstwę wrażliwości, siły i niedoskonałości. Wszystko to przy jej perfekcyjnej, dramatycznej wymianie zdań z Alexeiem. Przyszłość nowego pokolenia superbohaterów jest w dobrych rękach!

Jacob Fisher:

Thunderbolts* jest naprawdę fantastyczne. Obsada ma znakomitą chemię ze sobą (Florence Pugh i Lewis Pullman się wyróżniają) i sceny akcji są bardzo dobre. Najważniejsze jest jednak to, że film mnie uderzył emocjonalnie. Jest ważny, odważny i bardzo dobrze napisany.

Thunderbolts potem powrócą w Avengers: Doomsday!