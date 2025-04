Avengers: Doomsday pożegna kultową postać. Marvel ma podobno plan

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Reklama

Thor to ostatni oryginalny członek Avengers, którego mamy zobaczyć w Avengers: Doomsday. Tak twierdzą Lizzie Hill oraz zawsze dobrze poinformowany Alex Perez z The Cosmic Circus, których doniesienia nieraz się potwierdzały. Wygląda na to, że Hulk pojawi się dopiero w Avengers: Secret Wars, ale na razie nie został potwierdzony. Scooperzy poznali jednak plan Marvela wobec Thora i, trzeba przyznać, należało się tego spodziewać.

Avengers: Doomsday pożegna Thora

Według źródeł Alexa Pereza Marvel planuje przygotować godne pożegnanie Thora, które miałoby zostać rozciągnięte na Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars. Początek tego procesu zobaczylibyśmy więc już w pierwszym filmie. Inspiracją miałby być komiks New Avengers (a dokładnie vol. 3, zeszyt 32), w którym Thor zginął w epickiej bitwie.

Do tego w Secret Wars mają pojawić się kolejne elementy z komiksowej mitologii Thora, na czele z Thor Corps — oddziałem Boga Imperatora Dooma, złożonym z ludzi z multiwersum obdarzonych mocą boga piorunów. Nie wiadomo jednak, czy plan pożegnania Thora oznacza jego śmierć (jak w przypadku Czarnej Wdowy), czy raczej będzie to odejście w stylu zakończenia wątku Steve’a Rogersa w Avengers: Koniec gry. Wiemy, że były plotki o Thorze 5, ale koncepcje na kolejny etap rozwoju uniwersum się zmieniają; szczególnie w obliczu problemów MCU z ostatnich lat. Na razie jest to jednak plotka, więc traktujmy ja z dystansem.

fot. Marvel

X-Meni w Avengers: Doomsday

Tymczasem Daniel Richtman donosi, że wszyscy członkowie grupy X-Men, którzy pojawią się w filmie, będą nosić klasyczne kostiumy znane z komiksów. Po raz pierwszy aktorzy z wcześniejszych ekranizacji założą te stroje, ponieważ w kinowej serii celowo z nich zrezygnowano. Wśród potwierdzonych postaci są Bestia, Charles Xavier, Magneto, Nightcrawler, Mystique i Gambit. Zagrają ich aktorzy najbardziej znani z tych ról — nie młodsze wersje z późniejszych części serii.

Wszystkie potwierdzone postacie z Avengers: Doomsday