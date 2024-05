X-Men '97 - dlaczego w serialu nie pojawił się ulubieniec fanów i jeden z najsłynniejszych mutantów? Drzwi są otwarte...

foto. materiały prasowe

Pierwszy sezon X-Men '97 dobiegł końca i przypadł do gustu ogromnej rzeszy ludzi, zarówno fanów jak i krytyków. W produkcji pojawiło się wiele występów gościnnych innych postaci znanych z komiksów Marvela - na ekranie można było zobaczyć Kapitana Amerykę, Spider-Mana, Daredevila, Doktora Strange'a. Zabrakło jednak Deadpoola, o którym wypowiedział się twórca serialu, Beau DeMayo, który stwierdził, że jego występ był zabroniony. Fani połączyli to z nadchodzącą premierą Deadpool & Wolverine, ale producent wykonawczy wskazuje na inny powód i prostuje słowa DeMayo.

X-Men '97 - producent wykonawczy tłumaczy brak ulubieńca fanów

Zdaniem Brada Winderbauma, szefa Marvela od telewizji, streamingu i animacji, nie było po prostu konieczności umieszczania Pyskatego Najemnika w produkcji:

Nie wiem, czy była twarda zasada, przez którą nie mogliśmy użyć Deadpoola. Musielibyśmy mieć bardzo dobry powód do wprowadzenia go. Jeśli to nie było niepodważalną decyzją kreatywną, to dlaczego mielibyśmy to robić? Ten sezon jest też pełen tak wielkich, satysfakcjonujących pomysłów, że wrzucenie tam Deadpoola jest arbitralne. Czy jest szansa na pojawienie się Deadpoola? Oczywiście. Był w oryginalnym serialu, krótko, jak wszyscy wiemy, ale jesteśmy wszyscy fanami i zobaczymy, co się stanie.