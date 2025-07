Na jakim etapie prac jest 3. sezon Wednesday? Twórcy o trudnościach produkcji 2. serii

fot. Netflix

Już za kilka dni będą mieć premierę pierwsze 4 odcinki 2. sezonu Wednesday, a we wrześniu cztery kolejne. Potem widzowie będą musieli czekać na nową serię, której Netflix dał tydzień temu zielone światło. Czy przerwa między sezonami znowu potrwa 3 lata?

Twórcy pracują nad scenariuszem 3. sezonu

Serwis Collider porozmawiał z twórcami i showrunnerami serialu Wednesday, Alfredem Goughiem i Milesem Millarem. Ten pierwszy zdradził, że zespół kreatywny ciężko pracuje nad 3. sezonem.

W zasadzie jesteśmy już w pokoju scenarzystów [pracując] nad trzecim sezonem. Więc już trochę popracowaliśmy w pokoju scenarzystów, ale teraz, oczywiście, przerwaliśmy, aby wypuścić 2. sezon.

Twórcy potwierdzili, że 3. sezon również będzie składać się z 8 odcinków, ale jeszcze nie ustalono, czy ich premiera zostanie podzielona, jak w tym nadchodzącym. Nie wiadomo też, czy Tim Burton stanie za kamerą w nowej serii. Przypomnijmy, że słynny filmowiec wyreżyserował po cztery odcinki obu sezonów. Gough przyznał, że nie ma pojęcia, czy Burton powróci do serialu, a Millar dodał:

Zawsze wspaniale jest mieć tu Tima. Fakt, że nakręcił cztery odcinki w pierwszym sezonie i cztery w tym, było niesamowite. Wiecie, to po prostu zależy od jego harmonogramu. Myślę, że tak jest zawsze. Uwielbia to robić. Ma świetny kontakt z obsadą. Współpracujemy z nim od pięciu lat, co było jednym z najważniejszych momentów w naszej karierze. Więc jest po prostu wspaniale. Mamy nadzieję, że będzie mógł wrócić.

Netflix // 2. sezon Wednesday

Twórcy o pracy nad 2. sezonem Wednesday

Twórcy przyznali, że oni również czuli frustrację z powodu trzyletniego oczekiwania na kolejny sezon, na który miał wpływ strajk scenarzystów oraz zmiana miejsca produkcji z Rumunii na Irlandię. Dodali, że mieli mnóstwo problemów logistycznych do rozwiązania.

Gough i Millar powiedzieli też, że produkcja Wednesday jest znacznie większa niż inne projekty (jak np. Tajemnice Smallville), nad którymi pracowali. A w 2. sezonie będą dodawać ujęcia z efektami wizualnymi do ostatniego odcinka dzień przed jego premierą na Netfliksie. Efekty zawsze wykorzystują do granic możliwości.

To nie są więc zwykłe odcinki, to produkcje na skalę filmową. W tym sezonie nakręciliśmy ponad 3500 ujęć z efektami wizualnymi — są ogromne. Chodzi o jakość i upewnienie się, że serial jest tak dobry, jak to tylko możliwe, ale to, wiecie, duże odcinki… Kręciliśmy 22 odcinki Tajemnic Smallville w dziewięć miesięcy. Tutaj kręcimy osiem odcinków w dziewięć miesięcy, a poziom efektów wizualnych i produkcji jest znacznie wyższy. Więc, 18 miesięcy to absolutne minimum, żebyśmy mogli ożywić serial od momentu rozpoczęcia produkcji do jego emisji.

To daje widzom pewne pojęcie, ile będą czekać na kolejny sezon, skoro nawet jeszcze scenariusz nie został zakończony, a aktorzy nie weszli na plan 3. sezonu.

Wednesday - zdjęcia

Wednesday - 2. sezon Zobacz więcej

Wednesday – fabuła 2. sezonu

Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, by ponownie przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i kolejne problemy. W tym sezonie zmierzy się nie tylko z nadprzyrodzonymi zagrożeniami, ale również z rodziną, przyjaciółmi i dawnymi przeciwnikami. Przed nią kolejny rok pełen zachwycająco mrocznego, szalonego chaosu. Uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i chłodny urok, Wednesday zostaje wciągnięta w nową, mrożącą krew w żyłach tajemnicę.

W obsadzie drugiego sezonu pojawią się m.in. Lady Gaga oraz Christopher Lloyd — znany z roli wujka Festera w filmowych wersjach Rodziny Addamsów.

Wednesday - premiera 2. sezonu 6 sierpnia 2025 roku.