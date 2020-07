Xbox Series X z premierą w listopadzie. Microsoft potwierdza

Microsoft

Miłośnicy gier od dłuższego czasu zastanawiają się, kiedy na rynek trafią konsole nowej generacji. Sony i Microsoft do tej pory nie ujawniały żadnych konkretów i informowały jedynie o debiucie pod koniec tego roku. Teraz jednak gigant z Redmond zdradził nieco więcej...

Dina Bass, dziennikarka serwisu Bloomberg, przekazała na swoim Twitterze informację uzyskaną od Amy Hood, dyrektor finansowej Microsoftu. Kobieta potwierdziła, że nowa konsola firmy trafi na rynek w listopadzie tego roku.

Dokładna data nie została podana, chociaż internauci mają już kilka typów. Najbardziej prawdopodobny wydaje się 13 listopada. To piątek, a więc idealny termin do premiery nowej konsoli, a jednocześnie też i dzień debiutu gry Yakuza 7 - przypominamy, że tytuł ten dostępny będzie zarówno na Xbox One, jak i Xbox Series X. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której ten tytuł najpierw zadebiutowałby na starszym urządzeniu, a tydzień lub dwa później trafił na nowszy sprzęt.

Przypominamy również, że 23 lipca odbędzie się prezentacja gier na Xbox Series X. Zobaczymy m.in. nowe wideo z Halo Infinite.