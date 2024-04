Zack Snyder o Armii umarłych 2. Rozczarowujące wieści o sequelu

Netflix

W 2021 roku Zack Snyder powrócił do świata zombie - jego Armia umarłych otworzyła furtkę dla zupełnie nowego uniwersum dla Netfliksa, które objęło później prequel oraz serial animowany. Mówiło się, że film doczeka się sequela, jednak reżyser zmienił bieg i skoncentrował się nad inną dużą serią - Rebel Moon. To pozostawiło przyszłość Armii umarłych 2 pod znakiem zapytania. Portal Den Of Geek postanowił zapytać filmowca o tę kontynuację.

Armia umarłych 2 - Zack Snyder o potencjalnej kontynuacji

Niestety, Snyder nie przynosi dobrych wieści. Niemniej jednak reżyser nie zapomniał o uniwersum zombie.

- Armia umarłych 2 nie pojawi się w najbliższym czasie. Shay Hetten i ja napisaliśmy szkice. Wiemy dokładnie, co chcielibyśmy zrobić. W tym momencie pozostaje kwestia harmonogramu. Musimy przycisnąć Netfliksa i powiedzieć: "Hej, potrzebujemy tego filmu".

Snyder przypomniał także, że istnieje możliwość crossovera między Rebel Moon a Armią umarłych, ponieważ obie historie zostały osadzone w tym samym uniwersum.

Przypomnijmy, że druga część widowiska science fiction, Zadająca rany, jest już dostępna na platformie Netflix.