Rebel Moon i Armia umarłych to jedno uniwersum. Zack Snyder zdradził powiązania

Rebel Moon to nadchodzące superwidowisko od Zacka Snydera, które jest jego drugą serią tego reżysera tworzoną dla Netflixa. Dwa lata temu platforma wypuściła Armię umarłych, która miała rozwinąć własne uniwersum, ale po dwóch aktorskich filmach i niedokończonych pracach nad animowanym serialem, nie słyszeliśmy o żadnych kolejnych tytułach z tej franczyzy. Okazuje się, że kolejny film z uniwersum Armii umarłych nadchodzi i niespodziewanie będzie to Rebel Moon.

Rebel Moon współdzieli uniwersum wraz z Armią umarłych

Reżyser przyznał, że w animowanym serialu miała pojawić się postać z jego nadchodzącego filmu:

Armia umarłych ma dość obszerną mitologię, która nigdy nie znalazła się w filmie. W serialu animowanym, którego nigdy nie zrobiliśmy, miała pojawić się postać z Rebel Moon.

Zack Snyder wyjaśnił, jak wyglądało to nietypowe połączenie dwóch jego serii:

W pewnym momencie bohaterowie przechodzą przez portal do innego wymiaru i spotykają po drugiej stronie różne postacie. W Rebel Moon bohaterowie trafią do baru i jeden z kosmitów to postać z animacji Armii umarłych. Jest to zdecydowanie wspólne uniwersum.

Rebel Moon - nowy zwiastun nadchodzi

Netflix potwierdził, że nowy zwiastun Rebel Moon zadebiutuje już w najbliższą niedzielę z okazji Geeked Week. Wraz z zapowiedzią materiału pojawił się nowy plakat widowiska.

https://twitter.com/NetflixGeeked/status/1721575752536137823

Rebel Moon – fabuła

Gdy spokojnej kolonii na skraju galaktyki zagrażają potężne armie, największą nadzieją na przetrwanie mieszkańców staje się żyjąca wśród nich tajemnicza Kora. Mając za zadanie znaleźć wyszkolonych wojowników, którzy zjednoczą się z nią w walce, Kora zbiera grupkę outsiderów, powstańców, wieśniaków i wojennych sierot z różnych światów, których łączy potrzeba odkupienia i zemsty. W bitwie o losy galaktyki powstaje nowa armia bohaterów.

Rebel Moon: Dziecko ognia zadebiutuje na Netflixie już 22 grudnia 2023 roku. Druga część o podtytule Zadająca rany pojawi się na platformie 19 kwietnia 2024 roku.