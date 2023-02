Zemsta Sithów - pojedynek Anakina i Obi-Wana na Mustafar mógł wyglądać inaczej

materiały prasowe

Końcowa konfrontacja między Obi-Wanem Kenobim a Anakinem Skywalkerem w filmie Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów, analizowana była przez fanów na wszystkie możliwe sposoby. Chociaż walka była dramatyczna i spodziewana przez widzów, niektóre jej elementy zostały skrytykowane. Szczególnie przedziwna linijka dialogowa, "I Have the High Ground", co można przetłumaczyć jako "mam lepszą pozycję".

W rozmowie z Star Wars Theory, koordynator kaskaderów z prequeli Nick Gillard ujawnił, że przygotowano alternatywną wersję finałowego pojedynku - bez sceny, w której Obi-Wan znajduje się na lądzie i wypowiada powyższe słowa. Gillard wspomina, że w alternatywnym pomyśle, Obi-Wan miał zostać złapany przez Anakina za szyję, utraciwszy swój miecz. Jego uczeń gotów był pchnąć mistrza swoją bronią, ale w ostatniej chwili Obi-Wan przyciągnął miecz swoją Mocą i odruchowo, jakby przypadkiem, odcina najpierw ramiona, a potem nogi Anakina.

George Lucas zdecydował jednak, że koniec tego starcia musi być bardziej emocjonalny niż brutalny, bo tak też wynika z natury bycia Jedi. Prawdopodobnie alternatywne zakończenie spowodowałoby jeszcze większe wyrzuty sumienia po stronie Obi-Wana, że tak nieumyślnie okaleczył swojego ucznia. Inna sprawa, że tamto zakończenie pokazałoby też, że Anakin jest znacznie mocniejszy od swojego mistrza, ponieważ go rozbroił i zdołał chwycić go za szyję. Tylko jego nieuwaga i złość sprawiły, że ostatecznie przegrał ten pojedynek.