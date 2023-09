Adam Sanderson i Emer Kenny o pracy nad grą F1 23 [WYWIAD VIDEO]

Reklama

Niedawno premierę miała gra F1 23. Z tej okazji spotkaliśmy się wirtualnie z aktorami Adamem Sandersonem i Emer Kenny.

Rynek gier dynamicznie się zmienia. Produkcje tworzone przez duże i małe studia zaczynają coraz bardziej przypominać filmy. Twórcy zatrudniają do nich profesjonalnych aktorów i korzystają z motion capture. Najlepszym tego przykładem jest najnowszy tytuł od EA Sports, czyli F1 23. Wirtualnie połączyliśmy się z weteranem serii Adamem Sandersonem, a także debiutującą w grze Emer Kenny, by porozmawiać o pracy nad tą grą. Dowiecie się, co się w niej zmieniło i w jakim kierunku zmierza.

F1 23 - Adam Sanderson i Emer Kenny

F1 23

F1 23 - o czym jest gra

Gracze ponownie wcielą się w młodego kierowcę, który na torze ścierać się będzie z odwiecznym rywalem, Devonem Butlerem. Tryb ten jest bardziej emocjonujący i obfituje w dramatyczne zwroty akcji. Ponadto fani po wielu latach próśb doczekali się czerwonych flag, które dodadzą produkcji jeszcze więcej realizmu. Poinformowano również o nowej długości wyścigu – 35 proc. realnego dystansu. To również ma mieć pozytywny wpływ na zabawę z F1 23.