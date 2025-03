Tak wygląda Leader w MCU - fani komiksów nie będą zadowoleni! Nowe zdjęcia z Kapitana Ameryki 4

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat miał dać fanom Kinowego Uniwersum Marvela coś, co dobrze znali i kochali. Chociaż film spodobał się fanom, to mocno nieprzychylne recenzje krytyków mogły sprawić, że znakomita część z nich ominęła nowy rozdział MCU. 4. część przygód Kapitana Ameryki, a pierwsza z udziałem Sama Wilsona w tej roli, na ten moment zebrała z całego świata niecałe 350 mln dolarów, co nie jest dobrym wynikiem i nic nie wskazuje na to, żeby się miał on diametralnie poprawić.

Poznaliśmy reżysera Blade'a od MCU? Stworzył największy hit kina akcji ostatnich lat

W sieci za to pojawiły się zdjęcia z filmu w wysokiej jakości. Widać na nich Czerwonego Hulka, nowego Falcona, postać Giancarlo Esposito, a także Leadera, który powrócił po występie w Incredible Hulk. Fani spodziewali się, że postać będzie przypominać swój pierwowzór z komiksów z wielką głową i telepatycznymi mocami, ale reżyser projektu zdecydował się na inne podejście, które uzasadnił po premierze następującymi słowami:

Na początku zastanawialiśmy się nad uwzględnieniem telepatycznych mocy Leadera, ale szybko stało się jasne, że bardziej odpowiednie było postawienie na przyziemność jego intelektu. To było ciekawsze i bardziej odpowiadało swoim tonem.

Kiedy pomyślisz o historii tej postaci i człowieczeństwie, które zostało jej odebrane, o tym potworze żyjącym w nim... Chciałem to pogłębić. W momencie, gdy go widzisz po raz pierwszy, od razu rozumiesz, co czyni go ciekawą postacią. Zaczęliśmy od w pełni praktycznej wersji jego wyglądu. Te elementy są widoczne do teraz. To było świetne dla Tima, ponieważ jest aktorem, który bardzo się wczuwa to, co robi. Kiedy dodaliśmy to do filmu, chciałem popchnąć to jeszcze dalej. Wzmocniliśmy to efektami specjalnymi. Miało to pomóc w zrozumieniu tego, co go emocjonalnie popycha naprzód.