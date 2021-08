Festiwal Nowe Horyzonty 2021 - gotowi na kino od nowa? Tych filmów nie można przegapić [TOP 10]

Diaphana Distribution/Kazak Productions

Palpitacje serca przy próbie rezerwacji seansów, nieprzespane noce, hektolitry kawy, niezapomniany widok przepadającego w DJ-owskim uniesieniu pana Romana Gutka, dźwięk otwieranych puszek zapowiadających "nocne szaleństwo", niekończące się analizy "nieśpiesznych narracji" oraz "kontrowersyjnych zabiegów twórczych", równie czasochłonne co seans filmów Lava Diaza stanie w kolejkach i kino w swojej najpiękniejszej postaci. Rusza Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty 2021, wielkie święto dla wszystkich rozkochanych w X Muzie i jeden z najważniejszych punktów na polskiej mapie festiwalowej.

W tym roku, co doskonale podkreśla hasło promocyjne wydarzenia, kino zaczyna się po prostu "od nowa". Zmianie ulega sama formuła festiwalu; została ona oparta na modelu hybrydowym. Od 12 do 22 sierpnia widzowie będą mogli wziąć udział w części stacjonarnej we Wrocławiu, natomiast między 12 a 29 sierpnia odbędą się również seanse online. Na chętnych czeka aż 231 filmów i ponad 600 pokazów, w tym najgłośniejszych tytułów z festiwali w Cannes, Berlinale, Sundance czy wyczekiwanych, rodzimych produkcji.

Podobnie jak w ostatnich latach, tak i tym razem we Wrocławiu nie mogło nas po prostu zabraknąć. Redaktor naczelny Dawid Muszyński we współpracy z firmą OPPO, która objęła patronat nad sekcją Pokazów Galowych i Nagrodą Publiczności, podzieli się z Wami wywiadami wideo i zabierze za festiwalowe kulisy, natomiast Michał Kujawiński i Piotr Piskozub będą dzielnie trwać na recenzenckim posterunku; do samego końca – albo festiwalu, albo redaktorów. Gorąco zachęcamy naszych Czytelników do wzięcia udziału w wydarzeniu i szukania nas na festiwalowych szlakach. Bądźcie z nami w trakcie tej jedynej w swoim rodzaju celebracji X Muzy.

Zanim jednak wspólnie zatracimy się w filmowym szaleństwie, pragniemy przyjść Wam z pomocą w poszukiwaniu odpowiedzi na spędzające sen z powiek pytanie o to, co w czasie Nowych Horyzontów 2021 obejrzeć? Cóż, jest w czym wybierać. Najprościej byłoby stwierdzić, że "wszystko", lecz skoro ta sztuka jest niemożliwa, najwyższy czas dokonać selekcji. Oto 10 tytułów, których na festiwalu nie możecie przegapić – mała próbka uświadamiająca, że 21. MFF Nowe Horyzonty może zrodzić prawdziwą klęskę urodzaju.

Festiwal Nowe Horyzonty 2021 – filmy, które trzeba zobaczyć [TOP 10]

fot. Diaphana Distribution/Kazak Productions

Film, który zdobył Złotą Palmę na tegorocznym festiwalu w Cannes, co samo w sobie jest dla niego najlepszą rekomendacją. Reżyserka Julia Ducournau łamie w tej opowieści wszelkie gatunkowe konwencje, przeplatając elementy baśni z melodramatem, body horrorem i feministycznym traktatem o wewnętrznej metamorfozie. Na szczególną uwagę zasługuje gra z widzem, którą stara się prowadzić autorka: raz po raz wysyła one mylne tropy fabularne, zwodząc odbiorcę i wystawiając jego oczekiwania na próbę.

Pokazy: 12.08 (19:00 i 19:30), 13.08 (12:30), 14.08 (22:30), 17.08 (18:45), 19.08 (19:30), 20.08 (22:30) i 22.08 (15:15)

fot. NEON

W czasie festiwalu w Cannes film, którego reżyserem jest Apichatpong Weerasethakul, otrzymał Nagrodę Jury. Tilda Swinton wciela się w rolę Jessiki, która decyduje się odwiedzić siostrę w Kolumbii. W trakcie tej podróży główna bohaterka mierzy się z problemem bezsenności. Nieustannie też słyszy przeszywający huk pochodzący z nieznanego źródła. Całej historii najbliżej do hipnotyzującego w wydźwięku traktatu filozoficznego.

Pokazy: 13.08 (15:30), 14.08 (12:00), 15.08 (9:15), 17.08 (19:30), 19.08 (16:00), 21.08 (9:30) i 22.08 (12:00)

fot. Bitters End/C&I Entertainment/Culture Entertainment

Ryûsuke Hamaguchi ekranizuje prozę słynnego Harukiego Murakamiego. 3-godzinna, utrzymana w duchu kina drogi opowieść traktuje o relacji wybitnego aktora i skrywającej wiele tajemnic kobiety. Nieśpieszne tempo narracji pozwala autorowi na staranne naszkicowanie portretów psychologicznych protagonistów, którzy będą musieli zaakceptować tak siebie samych, jak i najbliższą im osobę.

Pokazy: 14.08 (9:15), 15.08 (18:45), 16.08 (18:30), 19.08 (9:15) i 21.08 (12:15)

fot. Bartosz Mrozowski/Next Film

Reżyserka Katarzyna Klimkiewicz wzięła na warsztat życie Kaliny Jędrusik, prawdziwej ikony filmowej i muzycznej z lat 60., która po dziś dzień ma w naszym kraju rzeszę sympatyków. W głównej roli na ekranie zobaczymy Marię Dębską.

Pokazy: 16.08 (18:30), 17.08 (12:30) i 22.08 (15:30)

fot. Amazon

Sztukmistrz Asghar Farhadi na festiwalu w Cannes otrzymał za tę produkcję Grand Prix – to kolejny element jego filmografii, który ma szansę zapisać się złotymi zgłoskami w historii X Muzy. Tym razem reżyser wraca do macierzystego Iranu, ukazując historię mężczyzny, który odsiaduje wyrok za długi. Jego sytuacja skomplikuje się, gdy podczas przepustki w ręce protagonisty trafi wypełniona kosztownościami po brzegi torba.

Pokazy: 15.08 (16:00), 16.08 (12:30), 18.08 (15:15), 19.08 (9:15) i 21.08 (12:30)

fot. MicroFILM

Złoty Niedźwiedź na tegorocznym Berlinale trafił w ręce Radu Jude, co zaskoczyło wielu zgromadzonych na festiwalu. Rumun opowiada historię Emi, nauczycielki z prestiżowego liceum, której miłosne zabawy w sypialni wyjdą na światło dzienne wraz z wyciekiem sekstaśmy. Film jest aż do bólu prowokacyjny, choć z drugiej strony staje się on ważnym głosem w debacie na temat roli pornografii i obsceniczności w dzisiejszym świecie.

Pokazy: online od 12.08 do 29.08; stacjonarnie - 13.08 (22:30), 15.08 (13:00), 16.08 (22:30), 18.08 (9:30), 20.08 (12:30), 21.08 (9:15) i 22.08 (18:45)

fot. Netflix

To właśnie w trakcie Nowych Horyzontów 2021 film w reżyserii Piotra Domalewskiego, który ma docelowo wejść na platformę Netflix, będzie miał swoją światową premierę. Utrzymana w mrocznej tonacji historia kryminalna pokaże prowadzone w latach 80. przez młodego milicjanta śledztwo, mające rozwikłać tajemnicę seryjnych morderstw homoseksualistów. Portretowany przez Tomasza Ziętka główny bohater znajdzie informatora w osobie Arka (Hubert Miłkowski) – relacja obu mężczyzn odbije się nie tylko na śledztwie, ale i na życiu osobistym protagonistów.

Pokazy: 18.08 (18:30), 19.08 (12:30) i 21.08 (22:30)

fot. Weronika Bilska/Gutek Film

Łukasz Grzegorzek wraca z historią o skomplikowanym życiu zawodowym i prywatnym Joanny (Agata Buzek), która jako matka, córka, żona i nauczycielka z jednej strony wypada doskonale przed otoczeniem, z drugiej zaś zmaga się z poczuciem braku spełnienia. Poza Agatą Buzek na ekranie zobaczymy również Jacka Braciaka i Adama Woronowicza.

Pokazy: 12.08 (21:00), 13.08 (15:15), 15.08 (16:00) i 18.08 (12:15)

fot. Robert Palka/Mówi Serwis

Debiutujący na reżyserskim krześle Mateusz Rakowicz bierze na warsztat historię Zdzisława Najmrodzkiego aka Szaszłyka, w czasach PRL-u nazywanego "królem przestępców". O Najmrodzkim było tak głośno, że z biegiem lat zyskał status celebryty. Dość powiedzieć, że aż 29 razy uciekał z konwojów, więzień i wymykał się pościgom. Na ekranie zobaczymy gwiazdorską obsadę, w której znajdą się Dawid Ogrodnik, Robert Więckiewicz, Olga Bołądź i Rafał Zawierucha.

Pokazy: 18.08 (18:45), 19.08 (15:15) i 21.08 (22:30)

fot. Rectangle Productions/Wild Bunch

Gaspar Noé to w dalszym ciągu jeden z najoryginalniejszych reżyserów, raz po raz podbijający serca bądź przekrzywiający umysły fanów na całym świecie. Tym razem opowiada on o ostatnich dniach życia starszego małżeństwa, lecz robi to w prowokacyjny sposób: dzieląc ekran na dwie części, by w jednym kadrze pokazać walczącą z demencją żonę, z drugiej zaś odrzucającego jej położenie i... próbującego skończyć lekturę męża. W głównych rolach legenda francuskiego kina, Françoise Lebrun, i mistrz kina grozy, Dario Argento.

Pokazy: 13.08 (11:45), 14.08 (19:15), 15.08 (22:00), 17.08 (9:15), 18.08 (12:00), 20.08 (9:30) i 22.08 (19:00)