BTS - zespół, który spopularyzował koreańską popkulturę, zanim zrobiło to Squid Game. Jak?

BTS to zespół, który przyczynił się do spopularyzowania koreańskiej popkultury i osiągnął niezwykły globalny sukces. Kim są i w jaki sposób zachęcają fanów do poszerzania swoich horyzontów?

W ciągu ostatnich kilku lat koreańska popkultura stała się coraz bardziej doceniana na świecie. Niemal każdy kojarzy takie tytuły jak oscarowy Parasite czy podbijający Netflixa serial Squid Game. Jednak nie każdy wie, do jakiego stopnia zainteresowanie tą gałęzią rozrywki spopularyzowało się dzięki muzyce, a konkretnie jednemu niezwykle znanemu zespołowi muzycznemu. BTS zaczynało niemal od niczego, członkowie zespołu za darmo rozdawali bilety na swój koncert, żeby po latach wypełnić stadion Wembley. Dla wielu osób byli początkiem przygody z koreańską popkulturą - w tym mojej. Jak im się to udało?

BTS - jak zespół nawiązuje w swojej twórczości do popkultury?

BTS zadebiutowało w 2013 roku pod szyldem wytwórni Big Hit Entertainment. Zespół składa się z siódemki artystów. Na początku kariery tworzyli głównie utwory hip-hopowe, z czasem jednak zaczęli bardziej eksperymentować. Teraz w ich dyskografii można zobaczyć niemal wszystko: od wykorzystania tradycyjnych koreańskich instrumentów po klasyczne popowe kawałki. W swojej muzyce wielokrotnie odwoływali się do różnych dzieł kultury - niekoniecznie popkulturowych. Na przykład ich album Wings został zainspirowany książką Demian autorstwa Hermanna Hessego, dzięki czemu klasyk literatury po latach przeżył swoją drugą młodość. Fandom BTS - ARMY - jest znany ze swojej dociekliwości; fani potrafią godzinami rozpracowywać smaczki, odwołania do sztuki, książek czy filmów, do których zespół nawiązał w swojej twórczości. Wpisy na mediach społecznościowych rozkładające ich teksty czy teledyski na czynniki pierwsze są niezwykle popularne i udowadniają, że BTS pobudza wśród swojej widowni ciekawość i chęć pogłębiania wiedzy na temat szeroko pojętej kultury.

BTS zdecydowanie się przyczyniło do wzrostu zainteresowania nie tylko filmami czy serialami, ale całą kulturą, np. absolutnie pokochałam koreańską kuchnię. Myślałam nawet nad rozpoczęciem drugiego kierunku studiów, czyli studiów nad Koreą

BTS nie raz w swojej twórczości nawiązywali do popkultury. Jednym z najlepszych przykładów jest teledysk do utworu Spring Day, który przyniósł Koreańczykom komfort po katastrofie promu Sewol. W MV są między odniesienia do opowiadania The Ones Who Walk Away from Omelas autorstwa Ursuli Le Guin i filmu Snowpiercer. Muzycy polecają też często filmy i książki, z którymi fani chętnie się zapoznają. Na przykład Namjoon, lider zespołu, jest znany ze swojej pasji czytelniczej. Na podstawie jego poleceń powstają specjalne, poświęcone temu sekcje w księgarniach, a ludzie tworzą filmiki, w których dzielą się wrażeniami po ich przeczytaniu. Poniżej możecie zobaczyć przykład z platformy YouTube, który przekroczył już milion wyświetleń. To oznacza, że zainteresowanie jest ogromne i fandomowi zależy na poszerzaniu swoich horyzontów. BTS to artyści, którzy interesują się kulturą, co odzwierciedla się w ich twórczości i przechodzi na ich fanów.

Jak BTS inspiruje fanów do zgłębiania koreańskiej popkultury?

Moja przygoda z koreańską popkulturą zaczęła się właśnie od BTS w 2016 roku. Przesłuchiwanie piosenek, sprawdzanie tłumaczeń tekstów z koreańskiego na angielski, a w końcu zapoznanie się z programami rozrywkowymi, dzięki którym zaczęłam odkrywać jeszcze więcej muzyków i aktorów. Właśnie w ten sposób zaczęłam oglądać k-dramy na długo przed tym, zanim Squid Game zawładnęło Netflixem. Odkryłam, ile koreański przemysł rozrywkowy ma do zaoferowania swoim widzom. I nie jestem jedynym takim przypadkiem. Przed napisaniem tego tekstu przeprowadziłam ankietę w grupie polskich fanów BTS, by przekonać się, czy mają podobne doświadczenia. Na 1467 odpowiedzi aż 1051 osób przyznało, że BTS przyczyniło się do tego, że zainteresowali się koreańską popkulturą. Wielu z nich zostawiło także komentarze, które widać w tym tekście.

Mam pół wieku na karku... BTS zapoczątkowało moją miłość do kultury koreańskiej, dram, muzyki k-pop, kuchni i języka. Otworzyło przede mną inny, fascynujący świat, który codziennie chcę poznawać. Weszłam w tę fascynację naprawdę bardzo mocno, a w planach mam wyjazd do Korei.

Wpływ BTS na rozprzestrzenianie się koreańskiej popkultury - czy kultury w ogóle - udowadnia też to, że zespół jest między innymi Honorowanymi Ambasadorami Turystyki w Seulu. Premier Chung Sye-kyun nazwał ich dumą narodową. BTS przyczynia się do tego, że coraz więc osób chce podróżować do tego kraju i uczyć się języka. Dzięki temu, że są pierwszym krokiem dla fanów, by lepiej poznać cały koreański przemysł rozrywkowy, przyczyniają się bezpośrednio do wzrostu jego popularności. Jeśli chodzi o koreańskie filmy i seriale, jest naprawdę wiele genialnych produkcji do odkrycia i to dobry znak, że stają się coraz bardziej rozpoznawalne dla widzów na całym świecie.

Poznałam chłopców w bardzo trudnym momencie życia. 7 lat temu, dzięki mojej córce, która wtedy bardzo chorowała. Ich muzyka, postawy życiowe, przesłanie, jakie niosą, dosłownie uratowały nam życie. Nasz dom jest pełen Korei. Popkultury, dram, filmów, jedzenia, plakatów i zdjęć idoli.

Popularność BTS aktualnie dorównuje takim światowym artystom jak Ariana Grande czy Harry Styles. Pokazali, że istnieje naprawdę interesujący świat poza Hollywood w ten sam sposób, w jaki Wiedźmin rozpoczął falę na słowiańskie wierzenia. Dzięki śledzeniu ich twórczości człowiek jest wyeksponowany na bogaty świat koreańskiej popkultury. Warto jednak zastanowić się też nad tym, czego właściwie ludzie w niej szukają. Jednym z powodów, dla których BTS osiągnęło globalny sukces, jest tematyka ich utworów. Muzycy nie boją się poruszać kontrowersyjnych kwestii, szczególnie tych, które dotykają koreańską młodzież. Mówią między innymi o samobójstwach, depresji czy zepsutym systemie edukacji. Są to uniwersalne problemy społeczne, z którymi mogą utożsamiać się ludzie na całym świecie. W podobny sposób w Squid Game możemy zobaczyć brawurowe podsumowanie zagrożeń współczesnego kapitalizmu, a w Parasite genialnie przedstawiony klasizm. Koreańscy twórcy wiedzą, jak wnikliwie przedstawić takie tematy i połączyć je z piękną stroną wizualną, która zainteresuje ludzi.

Tak, k-pop przyczynił się znacznie do wzrostu mojego zainteresowania serialami (kdramy), jak i samą kulturą, tak już bardziej ogólnie mówiąc. [...] Szeroko pojęta koreańska kultura zastanawia mnie, dziwi i ciekawi do tego stopnia, że myśląc nad studiami, widzę siebie na koreanistyce.

BTS genialnie reklamuje swój kraj i zachęca do poszerzania horyzontów. Choć wiele osób na Zachodzie było zaskoczonych ich fenomenem, ponieważ na pierwszy rzut oka k-pop może wydawać się czymś bardzo odmiennym, w rzeczywistości do ludzi przemawiają problemy, o których mówią, a także autentyczność muzyków. Dzięki nim wielu fanów miało okazję odkryć bogactwa koreańskiej popkultury.