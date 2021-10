Squid Game - 2. sezon zbliża się wielkimi krokami! Reżyser potwierdza, że trwają rozmowy

Materiały Prasowe

Squid Game to południowokoreański serial, który wywołał burzę emocji nie tylko wśród fanów, ale także krytyków. Fabuła kręci się wokół 456 zawodników uczestniczących w grze, w której nagrodą jest ogromna suma pieniędzy. Haczyk polega na tym, że tylko jedna osoba wyjdzie z tego cało.

Według twórcy dramatu, Hwanga Dong-hyuka, szanse na powstanie sequela są coraz większe. W jednym z wywiadów dla The Guardian, reżyser wspomniał, że trwają rozmowy na temat 2. sezonu Squid Game.

Oczywiście, że są rozmowy. To nieuniknione, bo to był sukces. Biorę to pod uwagę. Mam w głowie obraz na bardzo wysokim poziomie, ale nie zamierzam pracować nad nim od razu. Jest jeszcze jeden film, który bardzo chcę stworzyć. Zastanawiam się, który zrobić najpierw. Zamierzam porozmawiać o tym z Netflixem.

Twórca dodaje, że Netflix sporo zarobił na jego twórczości. Reżyser hitowego serialu przyznaje, że "nie widział jeszcze takich zwrotów finansowych, jakie docelowo chciałby zobaczyć", biorąc pod uwagę zakres jego działań i wyrzeczeń dotyczących powstawania Squid Game.

Nie jestem aż tak bogaty, ale mam wystarczająco dużo. Wystarcza mi na jedzenie na stole. I to nie jest tak, że Netflix płaci mi premię. Netflix zapłacił mi zgodnie z oryginalnym kontraktem. Możliwe, że muszę zrobić 2. sezon, aby stać się tak bogatym, jak zwycięzca Squid Game [śmiech].

Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia zza kulis, którymi podzielił się Netflix Geeked za pośrednictwem swojego oficjalnego konta na Twitterze.

Squid Game