Eternals - Występ Angeliny Jolie miał być tylko cameo? Soundtrack może zawierać piosenkę BTS

Eternals ma prawdziwie gwiazdorską obsadę, w której znajduje się między innymi Angelina Jolie. Przy tylu postaciach często nie do końca wiadomo, ile ostatecznie poświęci się czasu antenowego poszczególnym bohaterom. I choć Thena, w którą wciela się aktorka, jest na pierwszym planie, to oryginalnie miała mieć znacznie mniejszą rolę za zagrania. Miała być jedną z najpotężniejszych Przedwiecznych, jednak działającą bardziej za kulisami. W trakcie rozwoju filmu, stawała się jednak coraz ważniejszą postacią. Aż awansowała do miana jednej z najbardziej istotnych bohaterek.

fot. Marve

Angelina Jolie - myślała, że jej rola w Eternals to malutkie cameo

Jak tłumaczy producent Eternals, Nate Moore, gdy pierwszy raz rozmawiali z Angeliną Jolie, artystka była przekonana, że w grę wchodzi bardzo niewielkie cameo. Poczuła się naprawdę zaskoczona, gdy okazało się, jak duża okazała się ta rola. Skomentował też zaangażowanie aktorki w tworzenie oryginalnego stylu walki dla Theny. Artystka ma już na swoim koncie ogromne hity i zależało jej na tym, by jej nowa postać różniła się od bohaterek z filmów akcji, które zagrała w przeszłości.

Salt Tomb Raider 60 sekund Przechodziła przez to przy takich tytułach jakczy. Więc współpracowaliśmy z nią i naszym koordynatorem wyczynów kaskaderskich, by stworzyć sposób poruszania się, który wyróżnia się na ich tle, ponieważ grała we wielu filmach akcji. Mogła powiedzieć: "cóż, robiłam to wcześniej, więc co, gdybyśmy spróbowali czegoś innego?" i częścią tego procesu było opracowanie broni, z którą mogłaby trenować i stać się biegła w jej posługiwaniu. Ponieważ nie miała za wiele do czynienia z szermierką i tego typu rzeczami.

Eternals

BTS - koreański zespół pojawi się na ścieżce dźwiękowej do filmu Marvela?

Pojawiły się też plotki, że ścieżka dźwiękowa do Eternals będzie zawierała piosenkę "Friends" autorstwa Taehyunga i Jimina, członków BTS. To bardzo sławny koreański zespół, który ze swoją muzyką podbił światową publikę. Informacja pojawiła się na koncie @BRMarvelNews na Twietterze i wiele portali internetowych uznało to za wiarygodne źródło. Choć nie ma oficjalnego potwierdzenia, hasztagi dotyczące tej plotki szybko zaczęły trendować globalnie. Fani bardzo ucieszyli się na tę informację, szczególnie ci, którzy kochają zarówno twórczość BTS, jak i Marvela.

Poniżej można zobaczyć, jakie jeszcze utwory według konta @BRMarvelNews pojawią się w produkcji oprócz piosenki BTS.

Eternals - premiera kinowa na całym świecie w listopadzie 2021 roku.