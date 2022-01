Najciekawsze horrory 2022 roku

fot. imdb.com

Patrząc na ostatnie 2 lata można by rzec, że więcej horrorów nam już w życiu nie trzeba. Prawda jest jednak taka, że te ekranowe zagrożenia, czy to zombie, potwory z innej planety, czy seryjni mordercy potrafią stanowić skuteczną odskocznię od problemów codzienności. Zobaczmy więc co ciekawego nam niesie 2022 rok.

Horrory 2022 roku

Kontynuacja kultowego slashera, osadzona 25 lat później. W Woodsboro pojawia się nowy zamaskowany zabójca i tylko od Sidney, ocalałej z oryginalnej masakry zależy poznanie jego tożsamości i odkrycie prawdy jaka kryje się za ikoniczną gumową maską.

Obsada: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Marley Shelton, Melissa Barrera, Jenna Ortega

Premiera na świecie: 14 stycznia

Kiedy 13-latek, zostaje porwany i zamknięty w dźwiękoszczelnej piwnicy przez sadystycznego mordercę, zaczyna odbierać rozmowy za pomocą starego, nieczynnego telefonu na ścianie. W słuchawce głosy zmarłych, byłych ofiar szaleńca. Czy to, wraz z proroczymi snami jego koleżanki, wystarczy aby uciekł?

Obsada: Ethan Hawke, Madeleine McGraw, Jeremy Davies, James Ransone, Kellan Rhude

Premiera na świecie: 24 czerwca

Halloween Ends

Jedna z najbardziej ikonicznych serii slasherów zbliża się do mrożącego krew w żyłach finału. Czy Laurie Strode pokona wreszcie swoje nemezis w postaci Michaela Myersa? O tym przekonamy się już 14 października.

Obsada: Jamie Lee Curtis, Kyle Richards, Andi Matichak, Nick Castle, James Jude Courtney, Nick Lawrence

Premiera na świecie: 14 października

Kolejna klasyka powraca na ekrany. Tym razem udajemy się do spalonego słońcem Teksasu gdzie po pół wieku wraca Leatherface, by znów siać postrach za pomocą tytułowej piły mechanicznej, jak i zapewne wielu innych narzędzi. Tym razem ofiarami będzie grupa przyjaciół, która nieopatrznie zawędrowała na jego terytorium.

Obsada: Mark Burnham, Alice Krige, Elsie Fisher, Nell Hudson, Olwen Fouéré, Moe Dunford

Premiera na świecie: 18 lutego

Poza plakatem i obsadą kompletnie nic nie wiadomo o tym filmie. Jednak patrząc że reżyserem i scenarzystą jest Jordan Peele, twórca świetnych, skłaniających do myślenia horrorów, należy mieć ten obraz na oku.

Obsada: Keke Palmer, Steven Yeun, Daniel Kaluuya, Michael Wincott, Barbie Ferreira, Donna Mills

Premiera na świecie: 22 lipca

Eksperymentalne społeczeństwo, żyjące w zamkniętym ekosystemie gdzieś w latach 50. XX wieku wydaje się być idylliczne i pozbawione jakichkolwiek wad. Główna bohaterka podejrzewa jednak, że korporacja stojąca za tym projektem nie ma wcale czystych intencji.

Obsada: Harry Styles, Florence Pugh, Olivia Wilde, Chris Pine, Gemma Chan, Nick Kroll

Premiera na świecie: 23 września

Październikowy Chłopiec to potwór z legend, który co roku, podczas halloween nawiedza pewne senne, amerykańskie miasteczko. Uzbrojony w rzeźnicki nóż, rusza na poszukiwanie nowych ofiar. Czy dzielnym mieszkańcom uda się go pokonać i zatrzymać mroczne żniwa?

Obsada: Elizabeth Reaser, Luke Kirby, Jeremy Davies, Emyri Crutchfield, Jake Brennan, Britain Dalton

Premiera na świecie: 23 września