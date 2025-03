Daredevil: Odrodzenie z efektami praktycznymi jakich nie widzieliście. Przemoc będzie groteskowa?

fot. Disney+

Reklama

Premiera serialu Daredevil: Odrodzenie jest tuż za rogiem. Wszystkie zapowiedzi produkcji Marvel Studios, a także wypowiedzi jej twórców wskazują na to, że Marvelowi zależało na tym, by ten serial przypominał pierwsze trzy sezony. Wszystko wskazuje na to, że będzie podobnie poważnie, mrocznie, brutalnie i dla dorosłych. Reżyserzy Aaron Moorhead oraz Justin Benson opowiedzieli bardziej szczegółowo o swoim podejściu do przedstawienia przemocy, która ich zdaniem była ważnym elementem oryginału, którego nie mogło zabraknąć w nowym serialu MCU.

Daredevil: Odrodzenie Zobacz więcej Reklama

Już wiadomo o czym będzie Avengers: Doomsday?

Daredevil: Odrodzenie z efektami praktycznymi jakich nie widzieliście

Justin Benson w rozmowie z Colliderem powiedział:

Jednym z powodów, dlaczego jesteśmy zakochani w oryginalnym serialu Netflixa jest to, jak sprawił, że ci mściciele byli tak bardzo ludzcy, że czułeś każdą kroplę krwi, którą upuszczali. Inną tradycją serialu była też brutalność i to jak makabryczny potrafił on być. Było dla nas ważne, aby pokazać, że ci wszyscy ludzie, którzy nie są pozbawieni wad, w jakiś sposób poprzez przemoc pokazują swoje problemy z ego, z poczuciem sprawiedliwości czy bólem. Przemoc sama w sobie jest groteskowa. Tu się działy dwie rzeczy naraz. Jako filmowcy byliśmy pod wrażeniem efektów praktycznych i to było fajną zabawą. Ale patrząc na samo opowiadanie historii, to czuliśmy, że mamy szczęście, że możemy pokazać przemoc jako coś groteskowego, ale jednocześnie mającego duże znaczenie. To miało mówić: "Nieważne, czy ktoś jest dobry czy zły: przemoc jest zła i nieprawidłowa." A i tak zapewniało to rozrywkę. I powtórzę: jako filmowcy widzieliśmy tu przy kręceniu niektóre rozwiązania, które nie sądziliśmy, że są możliwe.

Wtórował mu Aaron Moorhead:

Zobaczycie, co mieliśmy na myśli, gdy obejrzycie ostatni odcinek. Wtedy przyznacie nam rację.

ROZWIŃ ▼

Daredevil: Odrodzenie - fabuła, premiera

Bohaterem serialu jest Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik z wyjątkowymi zdolnościami, który walczy o sprawiedliwość poprzez swoją kancelarię prawniczą. Tymczasem Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), znany szef organizacji przestępczej, postanawia rozpocząć karierę polityczną w Nowym Jorku. Gdy ich dawne tożsamości zaczynają dawać o sobie znać, konflikt między nimi staje się nieunikniony.

Premiera serialu została zaplanowana na 5 marca.

Ranking wszystkich odcinków Daredevila wg. IMDb