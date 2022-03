Patriot Viper Steel - test pamięci RAM DDR4 do laptopów

fot. materiały prasowe

Nie jest łatwo znaleźć dobrą i wydajną pamięć do laptopów, dodatkowo w przystępnej cenie. Rynek nafaszerowany jest skleconą byle jak pamięcią, mocowaną bezpośrednio do płytki PCB, bez jakichkolwiek przemyśleń względem sensownego rozprowadzania ciepła. A to przecież niezwykle ważne przy urządzeniach mobilnych, które starają się być coraz cieńsze, przez co coraz trudniej w nich o dobrą dystrybucję temperatur wewnętrznych.

Tutaj z pomocą przyszedł Patriot i ich linia pamięci Viper Steel do laptopów i komputerów stacjonarnych. Dzięki pokrywającym całą powierzchnię kości, stalowoszarym rariatorom, pamięć ta nie tylko wygląda bardzo ładnie (choć w laptopach to zdecydowanie mniej istotne, wszak tego nie widać), ale też zdecydowanie lepiej rozprowadza ciepło po całej powierzchni modułu. Dzięki temu mimo większego taktowania, które powinno przekładać się też na wydzielane ciepło, zanotowałem dobre 5 stopni różnicy między kośćmi Patriota a tymi montowanymi fabrycznie, na korzyść mocniejszego zestawu. Ma to zdecydowanie pozytywny wpływ nie tylko na długowieczność całego systemu, poprzez zmniejszenie obciążenia termicznego, ale też i na komfort pracy.

Dane Techniczne

Seria Viper Steel Rodzaj pamięci DDR4 SODIMM Pojemność 16 GB Taktowanie 3000 MHz (PC4-24000) Opóźnienie CL 18 Timingi CL18-20-20-43 Napięcie 1,25 V Obsługiwane technologie Intel XMP Gwarancja dożywotnia (producenta)

Jednak wygląd i walory termiczne to jedno, najważniejsze jest działanie. Pamięć posiada dwa profile XMP 2.0, nieznacznie różniące się woltażem i czasem dostępu kolumna/rząd, jednak nie na tyle żeby znacząco wpłynąć na ogólne opóźnienie. Nie jest to w żadnym stopniu wada, należy bowiem pamiętać że laptopy rządzą się swoimi prawami jeśli chodzi o overclocking. Platforma testowa dla tej pamięci to GS 66 Stealth z procesorem Core i7-10870H i mobilną wersją karty graficznej RTX 3080, co zapewnia całkowity brak jakichkolwiek bottlenecków sprzętowych. Testowane moduły to 2x16 gb z częstotliwością maksymalną 3000 MHz timingami 18-20-20-43, dostępna jest również wersja taktowana na 3200 MHz z CL o wartości 20, co właściwie nawzajem się niweluje, a wręcz daje 0.5 nanosekundy w wartości bezwzględnej na korzyść teoretycznie wolniejszego zestawu. Zestaw porównywany będzie do 2x8 gb 2666 MHz CL16

W Adobe After Effects, wyrenderowanie i wyeksportowanie 10 sekundowego materiału dość mocno obłożonego efektami specjalnymi zajęło 21 sekund w rozdzielczości Full HD i 40 w 4k przy użyciu omawianej pamięci oraz odpowiednio 2m 10s i 2m 50s dla pamięci bazowej. Pokazuje to że nie dość, że różnica między oboma zestawami jest ogromna, to jeszcze pamięć Patriota zdecydowanie lepiej sobie radzi z wymagającymi materiałami. I choć trwający raptem 10 sekund materiał może na pierwszy rzut oka nie wydawać się dobrym wyznacznikiem, każdy kto trochę dłużej pracował w branży wideo wie, ile takich maleństw jest się w stanie zebrać przy jednym projekcie, zmieniając się w kilka dodatkowych godzin pracy. Drugim testem roboczym był eksport wideo w Adobe Premiere Pro.Tutaj na warsztat wziąłem trwający równo 10 minut film, z dość standardową liczbą przejść, efektów czy filtrów kolorystycznych, na tyle by nie było to gołe wideo, ale też nie wykraczające poza codzienną aplikację mogących mieć wpływ na wynik czynników. Tutaj choć przewaga nie była już aż tak wielka (8m 12s vs 9m 32s dla FHD i 19m 9s vs 21m 20s dla 4k), to jeśli pomnożymy to przez zwyczajową długość materiału telewizyjnego czy nawet obecnego na YouTube, znów widać dużą różnicę Przy obu testach wyłączyłem akcelerację GPU oraz całkowicie wyczyściłem cache danych sekwencji, żeby wyniki były jak najbardziej miarodajne. Co również bardzo istotne, teoretyczne dane podawane przez producenta, pokrywają się praktycznie całkowicie z tym, co pokazują benchmarki.

Nie samą pracą jednak człowiek żyje. Jak Stalowa Żmija sprawdza się w grach? W testowanych tytułach (Cyberpunk 2077, Metro Exodus Enhanced Edition, Minecraft RTX i bardzo ciężko zmodowany Skyrim) wręcz znakomicie. Różnica między zestawem testowym i bazowym wynosiła ok. 20-25%, pchając kilka z tych tytułów sporo powyżej 100 FPS. Ale nie tylko klatki się liczą, sporo spadły też czasy ładowania. Nawet częste wycieki pamięci spowodowane przesadnym użyciem modów były dobrze kompensowane i nie przeszkodziły mi w zwiedzaniu Północy po raz enty.

Pamięć Patriot Viper Steel to prawdziwy wół roboczy z najwyższej półki, a w dodatku w naprawdę przystępnej cenie. Warto po niego sięgnąć przy okazji rozbudowy laptopa. Zdecydowanie jest to jedna z najlepszych obecnie dostępnych pamięci na rynku, a jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości, bije na głowę konkurencję.