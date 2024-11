Jak Keanu Reeves przygotowywał się do roli Shadow? Aktor wyjaśnia

fot. SEGA

Keanu Reeves opowiedział w wywiadzie udostępnionym przez Screen Rant o pracy nad Soniciem 3. Aktor dubbingował debiutującą w tej serii filmów na podstawie gier od Sega postać Shadow.

Sonic 3: Szybki jak błyskawica – wypowiedź Keanu Reevesa

Od 50 lat Shadow znajdował się w stanie zawieszenia animacji. Wychodzi z tego w poszukiwaniu zemsty. To była naprawdę wewnętrzna podróż by dojść do tej złości i emocji. To było intensywne. Sonic 3 i granie Shadow... to serio inny poziom.

Sonic 3: Szybki jak błyskawica – fabuła, data premiery

To najbardziej ekscytująca przygoda Sonica, jaką zobaczymy do tej pory. Sonic, Talis i Knuckles ponownie połączą siły jako jedna drużyna. Tym razem staną do walki przeciwko potężnemu wrogowi, Shadowowi. To tajemniczy czarny charakter z zupełnie nowymi mocami, kompletnie inny niż wszyscy poprzedni przeciwnicy drużyny Sonica. Bohaterowie nie dorównują mu swoimi zdolnościami i są zmuszeni poszukać nowego sojuszu, by pokonać Shadowa i ocalić planetę.

Sonic 3: Szybki jak błyskawica zadebiutuje w polskich kinach 3 stycznia 2025 roku.