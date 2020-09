Program TV na weekend 04-06.09: Anna, Sztuka ścigania się w deszczu i inne

fot. materiały prasowe/Lionsgate

PIĄTEK:

Dom grozy: Miasto Aniołów – sez. 1, odc. 10

20:10

HBO

Produkcja rozgrywa się w 1938 roku w Los Angeles i jest głęboko osadzona w meksykańsko-amerykańskim folklorze. W centrum jest konflikt bohaterów związanych z istotą zwaną Santa Muerte (Święta Śmierć) oraz z innymi postaciami sprzymierzonymi z diabłem.

Zobacz także:

Lincoln Rhyme i kolekcjoner kości – sez. 1, odc. 6 – 10 - 20:30 (CANAL+ Seriale)

Lucyfer – sez. 3, odc. 19 – 21:10 (Metro TV)

Gomorra – sez. 1, odc. 13 - 0:05 (TVP Kultura)

SOBOTA:

Devs – odc. 1 – 8

20:00

HBO3

Młoda programistka Lily Chan (Sonoya Mizuno) bada działania tajnego działu rozwoju w swojej firmie. Przedsiębiorstwo jest jedną z najnowocześniejszych spółek technologicznych w Dolinie Krzemowej. Kobieta jest przekonana, że komórka ma coś wspólnego z zaginięciem jej chłopaka.

Zobacz więcej:

Na cały głos – odc. 6 - 20:00 (Cinemax)

NIEDZIELA:

Usta Usta – odc. 1

21:30

TVN

Adam jest na kontrakcie w USA. Pewnego dnia zaskakuje przyjaciół informacją, że ponownie bierze ślub. Zaprasza wszystkich do Bostonu. Syn Dawidzkiego, uczeń lotniczej szkoły z internatem, odmawia uczestniczenia w uroczystości i porzucenia dotychczasowego życia. Ojciec przylatuje do Warszawy, żeby nakłonić Leona do zmiany zdania. Piotrek z Izą mają kłopoty finansowe. Próbując ratować domowy budżet, Nowak pracuje jako taksówkarz oraz opiekun osób starszych. Małżeństwo Krzysztofa i Alex przechodzi kryzys. Kornatowski tęskni za Agnieszką, a także dziećmi. Choć odnosi sukcesy zawodowe, czuje zagrożenie ze strony młodszego pokolenia. Szansy na poprawę sytuacji upatruje w ojcu Sary, milionerze Robercie Eichentalu. Była partnerka obiecuje wyświadczyć mu pewną nie do końca legalną przysługę. Szybko ponosi konsekwencje... W dniu ślubu Adam dowiaduje się, że Leon jest nieszczęśliwy, ma kłopoty w szkole. Pan młody musi podjąć trudną decyzję - wrócić do USA z Sarą albo zostać w Polsce z synem.

Zobacz także:

Line of Duty – sez. 1,odc. 1 – 3 – 20:00 (Tele 5)

Sędzia – sez. 1, odc. 1 – 3 – 20:10 (ale kino+)

Stumptown – sez. 1, odc. 11 – 12 - 22:00 (FOX Comedy)

Kraina Lovecrafta – odc. 4 - 3:00 (poniedziałek) (HBO)