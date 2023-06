Program TV na weekend 2-4.06: Interstellar, Memento, Dzień próby

Magic Mike: Ostatni taniec, Wino o smaku miłości i Zbrodnie przyszłości to najciekawsze telewizyjne premiery tego weekendu. Warto również obejrzeć filmy takie jak Interstellar, Memento, Dzień próby i Lady Bird. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

La Brea – sez. 2, odc. 1 – 7

20:00

CANAL+ Seriale

Zdesperowana Eve chce znów połączyć się z synem. Podążając jego tropem, staje twarzą w twarz z okrutnymi członkami prehistorycznego plemienia. Sam jest załamany zniknięciem córki. Wraz z Levim przesłuchuje Silasa. Coraz bardziej traci nad sobą kontrolę. Tymczasem Josh i Riley odzyskują przytomność w nowym miejscu. Odkrywają, że trafili do 1988 roku. Gavin, Izzy i Ella, uwięzieni 10 000 lat p.n.e., zastanawiają się, czy dadzą radę przetrwać.

Zobacz także:

The Last of Us – sez. 1, odc. 2 - 3 – 20:10 (HBO)

Interview – sez. 1, odc. 9 - 10 – 20:50 (CANAL+ Premium)

A Black Lady Sketch Show – sez. 4, odc. 5 - 6 - 21:35 (HBO3)

SOBOTA:

Mroczne materie – sez. 3, odc. 1 – 8

20:00

HBO3

Trzecia, finałowa seria widowiskowej produkcji. Wojna wypowiedziana przez lorda Asriela (James McAvoy) Zwierzchności zbliża się nieubłaganie. W tym czasie córka dostojnika, dziecko z przepowiedni - Lyra (Dafne Keen), wraz z Willem (Amir Wilson), Strażnikiem Noża, zmierza ku tajemniczej, owianej złą sławą krainie, z której jeszcze nikt nie wrócił. Niebawem oboje się dowiadują, jak straszliwą cenę trzeba zapłacić za ratowanie świata. Adaptacja książki "Bursztynowa luneta", ostatniego tomu z cyklu autorstwa Philipa Pullmana.

Zobacz także:

La Brea – sez. 2, odc. 8 – 14 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Wataha - sez. 1, odc. 1 - 22:00 (Warner TV)

NIEDZIELA:

#BringBackAlice – sez. 1, odc. 5

20:10

HBO

Trójmiastem wstrząsa informacja o zaginięciu popularnej influencerki Alicji Stec (Helena Englert). Po roku intensywnych poszukiwań nastolatka zostaje odnaleziona w tajemniczych okolicznościach. Szybko się jednak okazuje, że niemal nic z tego okresu nie pamięta. Nie wszyscy jednak wierzą, że straciła pamięć. Wkrótce wychodzi na jaw, że tego samego dnia co Alicja zniknęła bez śladu także inna nastolatka, Wera. Brat zaginionej, Tomek, podejrzewa, że to dawna influencerka może być kluczem do odnalezienia jego siostry. Tymczasem powrót Alicji paradoksalnie wywołuje konflikty w grupie jej przyjaciół. Jego prawdziwym źródłem jest łączący ich mroczny sekret.

Zobacz także:

Kruk. Jak tu ciemno - odc. 2 – 4 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Grantchester – sez. 7, odc. 5 - 6 - 20:10 (ale kino+)

Fear the Walking Dead – sez. 8, odc. 4 – 3:00 (poniedziałek) (AMC)

Idol: Pop Tarts & Rat Tales - odc. 1 – 3:00 (poniedziałek) (HBO)