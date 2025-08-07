Metal Eden ma nową datę premiery. Kiedy zagramy?
Metal Eden, dynamiczna i pełna akcji strzelanka w klimatach sci-fi od polskiego studia Reikon Games, ma nową datę premiery. Gracze nie będą musieli długo czekać na to, by wcielić się w HYPER Jednostkę ASKA.
Metal Eden to futurystyczna strzelanka pierwszoosobowa, za którą odpowiada polskie studio Reikon Games (twórcy cyberpunkowego Ruinera). Produkcja miała zadebiutować na PC i konsolach w maju tego roku, jednak twórcy zdecydowali się przesunąć premierę, by dopracować swoje dzieło. Pomocna okazała się wersja demonstracyjna udostępniona w kwietniu. Na podstawie jej odbioru wyciągnięto wnioski i dostrzeżono elementy wymagające poprawy przed wprowadzeniem gry na rynek.
Wygląda na to, że Reikon Games zbliża się już do końca prac, ponieważ niedawno ujawniono nową datę premiery Metal Eden. Gra zadebiutuje 2 września tego roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Wraz z ogłoszeniem opublikowano nowy zwiastun fabularny, przedstawiający mroczną przeszłość głównej bohaterki — HYPER Jednostki ASKA.
Źródło: informacja prasowa
