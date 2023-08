Nie tylko Vampire Survivors. Podobne gry, które wciągną Was na długie godziny!

fot. materiały prasowe

Vampire Survivors zadebiutowało w grudniu 2021 roku w ramach wczesnego dostępu na Steam i chociaż wyglądało bardzo niepozornie, to szybko zdobyło gigantyczną wręcz popularność. Podstawowe założenia rozgrywki są bardzo proste: wcielamy się w jednego z dostępnych bohaterów i staramy się przetrwać jak najdłużej w starciu z coraz większymi i silniejszymi falami wrogów. Przy okazji co jakiś czas awansujemy na kolejne poziomy i zdobywamy bronie oraz ulepszenia. Wszystko to w połączeniu z dość niską ceną (za VS obecnie trzeba zapłacić zaledwie 19,99 zł) okazało się przepisem na wielki hit, który doczekał się wielu naśladowców. W tym tekście postanowiłem się im przyjrzeć i wybrać te, które zasługują na Waszą uwagę.

Najciekawsze gry podobne do Vampire Survivors

W poniższej galerii znajdziecie produkcje oferujące gameplay zbliżony do Vampire Survivors. Niektóre z nich, jak Brotato czy Nomad Survival stawiają na równie minimalistyczną oprawę, podczas gdy inne, jak na przykład Yet Another Zombie Survivors czy Army of Ruin, wyglądają zdecydowanie bardziej atrakcyjnie. Wszystkie łączy jedno: potrafią wciągnąć na wiele godzin!