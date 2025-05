VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Prime Video, Disney+ i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Disney+, Max i inne.

W ten weekend nie zabraknie wielu świetnych nowości na VOD. Na uwagę zasługuje kryminalny Dept Q, który jest udaną adaptacją książek Jussi'ego Adler-Olsena. Warto również obejrzeć dramat Lepsza siostra. Ponadto z nowymi sezonami powrócili: Witamy we Wrexham, Allegiance oraz ulubiona animacja Rick i Morty. Miłośnicy sportów wyścigowych powinni sprawdzić też dokument F1: The Academy.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (30 maja - 1 czerwca)? Nowe seriale i filmy (Netflix, SkyShowtime, Canal+ i inne)

NETFLIX

Ten weekend pod względem nowości prezentuje się skromnie na platformie. Ale warto przypomnieć, że Netflix zdominuje TUDUM, który odbędzie się z soboty na niedzielę, gdzie pojawi się wiele promocyjnych materiałów nadchodzących produkcji.

Serce zna prawdę (2025) - argentyński dramat romantyczny. Po przeszczepie serca Manuel czuje, że jest innym człowiekiem, i zaczyna badać przeszłość swojego dawcy. W ten sposób poznaje owdowiałą Valę i jej sąsiadów. Premiera 30 maja.

Czarna wdowa Premiera 30 maja.

Jeśli to nie są tytuły, które wzbudziły Wasz entuzjazm to może inne nowości z tego tygodnia Was zainteresują:

fot. Netflix

Ponadto w ten weekend Netflix uzupełni swoją bibliotekę wieloma filmami i serialami na licencji. Oto wybrane z nich:

DISNEY+

W ten weekend na Disney+ jest w czym wybierać wśród nowości. Z nowym sezonem powrócił Witamy we Wrexham, który przyniesie dużo sportowych emocji. Na platformie pojawił się również pierwszy odcinek 18. sezonu Zabójczych umysłów. Fani Marvela mogą także obejrzeć w ramach abonamentu film Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat.

Witamy we Wrexham (2025) - w 2020 roku Rob McElhenney i Ryan Reynolds połączyli siły, aby wykupić piątoligowy Wrexham Football Club w nadziei na wykreowanie historii o rosnącym w siłę słabeuszu, której kibicować mógłby cały świat. Klub awansował do brytyjskiej EFL League One po raz pierwszy od 20 lat. Wraz ze wzrostem w rankingach rośnie też ryzyko, a z nim intensywność rozgrywek, konkurencja i koszty. Premiera dwóch pierwszych odcinków 4. sezonu 29 maja.

fot. Disney+

Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali:

Dodajmy, że od 1 czerwca na Disney+ pojawi się 6 pierwszych części Mission: Impossible.

APPLE TV+

Po wielkiej premierze Fontanny młodości w zeszłym tygodniu, w ten weekend Apple TV+ prezentuje się raczej skromnie pod względem nowości.

Lulu jest nosorożcem (2025) - familijna animacja. Kochająca zabawę Lulu wyrusza na przygodę życia. Siłą napędową tej przygody są nowi przyjaciele, odwaga i wpadające w ucho piosenki! Premiera 30 maja.

Bono: zaznać spokoju (2025) - dokument muzyczny. Za pomocą słów, muzyki i psot Bono ujawnia swoje osobiste doświadczenia, które ukształtowały go jako syna, ojca, męża, aktywistę i frontmana U2. Premiera 30 maja.

fot. Apple TV+

Warto również nadrobić nowe odcinki seriali:

SkyShowtime

W ten weekend SkyShowtime ma do zaproponowania jedną nowość. Dwa sezony Allegiance są już dostępne na platformie.

fot. materiały prasowe

Nie zapomnijcie również nadrobić nowych odcinków seriali:

Prime Video

W ten weekend Prime Video ma do zaproponowania kilka interesujących nowości. Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków Farmy Clarksona.

Lepsza siostra (2025) - Chloe (Jessica Biel), odnosząca sukcesy menedżerka pracująca w mediach, wiedzie spokojne życie u boku przystojnego męża prawnika Adama (Corey Stoll) i nastoletniego syna Ethana (Maxwell Acee Donovan). Jej siostra Nicky (Elizabeth Banks) z którą od lat nie utrzymuje kontaktu, zmaga się z problemami finansowymi i walką z nałogiem. Kiedy Adam zostaje brutalnie zamordowany, główny podejrzany wywołuje szok w rodzinie, zmuszając siostry do ponownego spotkania. Wspólnie próbują rozwikłać skomplikowaną historię rodzinną, aby odkryć prawdę o jego śmierci. Obsada: Elizabeth Banks, Jessica Biel, Matthew Modine. 1. sezon liczy 8 odcinków. Premiera 29 maja.

Good Boy - serial łączący wątki komediowe, wartką akcję, kryminalne dochodzenie i romans, opowiada historię byłych medalistów olimpijskich, którzy zostali policjantami i stają do walki z przestępczością. Yun Dong-ju (Park Bo-gum), Ji Han-na (Kim So-hyun), Kim Jong-hyeon (Lee Sang-yi), Ko Man-sik (Heo Sung-tae) i Shin Jae-hong (Tae Won-seok) tworzą zgrany zespół, który stara się powstrzymać siły stojące za potężną grupą przestępczą. Obsada:Park Bo-gum, Kim So-hyun, Lee Sang-yi, Heo Sung-tae, Tae Won-seo, Oh Jung-se. 1. sezon liczy 16 odcinków. Premiera 31 maja.

fot. Prime Video

Przepiękne! (2025) - Historie sześciu wyjątkowych bohaterek, z których, każda na swój sposób, walczy o swoje szczęście i spełnienie. To opowieść o codziennych wyzwaniach, o marzeniach, które nigdy nie gasną, i o odwadze potrzebnej, by żyć w zgodzie ze sobą.Ten pełen ciepła i życiowej mądrości film skłania do refleksji nad tym, co naprawdę liczy się w życiu – nad bliskością, rodziną, samorealizacją i poszukiwaniem własnej drogi do szczęścia. Poznaj Krystynę, emerytkę z apetytem na życie i dobrą zabawę. Śledź z zapartym tchem perypetie Agaty, ambitnej bizneswoman, która próbuje zbudować most porozumienia z dorastającą córką. Kibicuj Magdzie, matce dwójki maluchów, która nie rezygnuje z marzeń o zawodowej realizacji. Zastanów się nad losem Basi, utalentowanej nauczycielki plastyki, która pragnie miłości, choć ta zdaje się jej nieustannie wymykać. Wkrocz w bezlitosny świat modelingu razem z Julią, walczącą o swoje miejsce na szczycie. I wreszcie, spróbuj zrozumieć świat małej Tosi, która ponad wszystko pragnie akceptacji. Obsada: Marta Nieradkiewicz, Hanna Śleszyńska, Katarzyna Herman, Kamila Urzędowska, Marta Ścisłowicz, Róża Szmidt, Mikołaj Roznerski, Olaf Lubaszenko. Premiera 30 maja.

fot. Karolina Grabowska

Konklawe - Historia śledzi jeden z najbardziej tajemniczych procesów na świecie – wybór nowego papieża. Kardynał Lawrence (w tej roli Ralph Fiennes) otrzymuje zadanie przeprowadzenia konklawe po śmierci poprzedniego papieża. Gdy liderzy Kościoła katolickiego z całego świata zamykają się w murach Watykanu, Lawrence trafia w sam środek intrygi i odkrywa sekret, który może wstrząsnąć fundamentami całego Kościoła. Premiera 30 maja.

Powrót Odyseusza (2025) - Po 20 latach nieobecności Odyseusz wraca na Itakę. Zmieniony nie do poznania, pragnie odzyskać wszystko co stracił. Jego królestwo jest w ruinie, ukochana żona Penelopa więziona przez natrętnych zalotników, a nad ich synem wisi widmo śmierci, gdyż każdy widzi w nim przeszkodę w drodze do władzy. Odys, wyczerpany wojną i bez dawnego blasku, musi odnaleźć siłę, by odzyskać rodzinę oraz tron. Premier 30 maja.

MAX

Również w Max nie brakuje ciekawych nowości. Pamiętajcie, aby nadrobić nowy odcinek serialu Duster i finał The Last of Us.

Rick i Morty VIII - Wielokrotnie nagradzany animowany serial komediowy Adult Swim, śledzący losy genialnego, lecz socjopatycznego naukowca, który wciąga swojego nieśmiałego wnuka w szalenie niebezpieczne przygody w całym wszechświecie. Premiera pierwszego odcinka 26 maja.

Ponadto bibliotekę Max wzbogaciły takie świetne tytuły:

Jojo Rabbit - Zafascynowany nazizmem niemiecki chłopiec zaczyna pomagać Żydówce, która ukrywa się na strychu jego domu. Satyra na II wojnę światową, której autorem jest Taika Waititi.

Omen: Początek - Prequel popularnego horroru, w którym kobieta odkrywa przerażający spisek kościelny.

CANAL+

Na platformie Canal+ są już dostępne nowe odcinki serialu Maria Antonina.