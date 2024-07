VOD - co obejrzeć w weekend? Nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, Prime Video, Max i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, SkyShowtime, Prime Video, Disney+ i innych.

W ten weekend warto obejrzeć kilka interesujących tytułów, które trafiły na VOD. Na fanów komedii czekają Gliniarz z Beverly Hills: Axel F. z Eddiem Murphym, a także Nowa w kosmosie. Miłośnicy horroru mogą sprawdzić film Niepokalana z Sydney Sweeney, a dreszczyku emocji dostarczy również Boy Kills World z Billem Skarsgårdem. Polskich widzów może też zainteresować 4-odcinkowa wersja filmu Doppelgänger. Sobowtór w reżyserii Jana Holoubeka. Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom serwisy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (5-7 lipca)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Max, Disney+, Amazon Prime Video i inne)

NETFLIX:

W ten weekend Netflix zabierze subskrybentów do Ameryki Południowej z nowymi produkcjami. Miłośnicy anime też nie mają powodów do narzekań:

Rozpaczliwe kłamstwa - brazylijski serial dramatyczny. W wyniku rzadkiego zjawiska kobieta zachodzi w ciążę bliźniaczą z dwoma mężczyznami naraz i utrzymuje ten fakt w tajemnicy, by jej rodzina pozostała razem. Premiera 5 lipca.

Goyo Premiera 5 lipca.

The Imaginary (2024) - japońska animacja familijna. Amanda i jej wymyślony przyjaciel Rudger przeżywają w wyobraźni emocjonujące przygody. Pewnego razu Rudger zostaje sam i staje twarzą w twarz z tajemniczym zagrożeniem. Premiera 5 lipca.

W ciągu tygodnia pojawiło się kilka ciekawych nowości na platformie Netflix, które można obejrzeć w czasie weekendu. Do wyboru są reality TV, programy dokumentalne oraz komedia Gliniarz z Beverly Hills: Axel F. z Eddiem Murphym.

Sprint Premiera 2 lipca.

Mężczyzna z 1000 dzieci (2024) - brytyjski miniserial dokumentalny. Kilka rodzin dowiaduje się, że charyzmatyczny mężczyzna, któremu zaufały, jest ojcem setek - o ile nie tysięcy - dzieci żyjących na całym świecie. Premiera 3 lipca.

Gliniarz z Beverly Hills: Axel F. Premiera 3 lipca.

Grillmasterzy w akcji Premiera 3. sezonu 4 lipca.

Rhythm + Flow: Francja Premiera pierwszych 4 odcinków 3. sezonu 4 lipca.

AMAZON PRIME VIDEO

W tym tygodnia na Prime Video trafiła komedia z Emmą Roberts. Jeśli jeszcze nie widzieliście nowego odcinka 4. sezonu The Boys to warto go nadrobić w ten weekend:

Nowa w kosmosie (2024) - komedia. Tiffany „Rex" Simpson (Emma Roberts) zawsze marzyła o podróży w kosmos, lecz jej życie nie potoczyło się zgodnie z planem. Zdeterminowana, aby odmienić swój los, z pomocą swojej najlepszej przyjaciółki Nadine (Poppy Liu) wchodzi na nową drogę: jej "podkoloryzowana" aplikacja trafia do ambitnego programu szkoleniowego NASA. Dzięki sprytowi, przebojowości i niezłomnej determinacji Rex stara się dotrzeć do ścisłej czołówki. Dyrektorzy programu, Pam (Gabrielle Union) i Logan (Tom Hopper), z pewnością zwrócą na nią uwagę, ale czy ta dziewczyna z Florydy zdoła przejść wymagające szkolenie i polecieć w kosmos, zanim jej sekret wyjdzie na jaw? Premiera 4 lipca.

fot. Prime Video

Na widzów czekają również tytuły, które pojawiły się na platformie w ciągu tygodniu. Oto najciekawsze z nich:

Dekameron

Opowieść podręcznej

I love Benfica (2024) - sportowy serial dokumentalny, który przedstawia drogę do rekordowego 38. triumfu w lidze. Sześć odcinków, ekskluzywne wywiady i ponad 150 minut niepublikowanego materiału filmowego o gwiazdach Sport Lisboa e Benfica.

DISNEY+

W ciągu tygodnia na platformę Disney+ trafiły dwa seriale, które warto nadrobić w ten weekend:

Jeszcze żyję Premiera wszystkich odcinków 3 lipca.

Blue w szortach Premiera wszystkich odcinków 3 lipca.

Ponadto na widzów na Disney+ czekają kolejne odcinki seriali:

MAX

Od 5 lipca na Max jest dostępna serialowa wersja filmu Doppelgänger. Sobowtór w reżyserii Jana Holoubeka. Produkcja była nominowana w 12 kategoriach do Orłów - statuetkę zdobył tylko Tomasz Schuchardt za drugoplanową rolę męską. Film zdobył też 5 złotych Lwów.

Ponadto na platformie Max w ramach subskrypcji jest dostępny film Godzilla i Kong: Nowe imperium.

fot. materiały prasowe

SkyShowtime

W ten weekend warto obejrzeć nowy południowokoreański serial Aukcja oraz serial Las Pelotaris 1926.

Aukcja (2024) - dystopijny thriller. Zwabieni do odludnego motelu stają się ofiarami organizacji handlującej organami. Jednak w wyniku trzęsienia ziemi zarówno ofiary, handlarze jak i kupcy muszą walczyć o wydostanie się ze zniszczonej budowli. Premiera trzech pierwszych odcinków 4 lipca.

Las Pelotaris 1926 (2023) - Chelo, Idoia i Itzi, trzy graczki peloty, zmagają się z uprzedzeniami i ograniczeniami panującymi w latach 20., czasach zdominowanych przez mężczyzn. Cały sezon dostępny na platformie.

Ponadto na platformę w tym tygodniu trafił nowy odcinek 3. sezonu Burmistrz Kingstown.

APPLE TV+

W ten weekend na Apple TV+ nie pojawiły się żadne nowości, ale warto obejrzeć nowe odcinki seriali takich, jak:

INNE SERWISY VOD:

Fot. Materiały prasowe

fot. Signature Entertainment

fot. materiały prasowe