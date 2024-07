Wspólne kibicowanie i oglądanie na Maxa!

fot. materiały prasowe

SharePlay jest teraz dostępny dla subskrybentów platformy Max na całym świecie, zarówno w pakiecie Standardowym, jak i Premium. Nowa funkcja pozwala użytkownikom, których profile nie mają włączonego trybu dziecięcego, na wspólne oglądanie programów i filmów za pośrednictwem FaceTime oraz iMessage na urządzeniach Apple.

Dostęp do SharePlay w Max można uzyskać za pomocą przycisku „udostępnij” na stronie szczegółów każdego tytułu oraz w aplikacji FaceTime. Jednocześnie do sesji oglądania mogą dołączyć maksymalnie 32 osoby; wszyscy uczestnicy muszą mieć na swoich urządzeniach zainstalowaną aplikację Max. Odtwarzanie jest synchronizowane między wszystkimi osobami uczestniczącymi w sesji SharePlay – każdy może nacisnąć przycisk odtwarzania, pauzy, przewijania do tyłu i do przodu. Minimalne wymagane wersje systemów operacyjnych to: tvOS 15.1, iOS 15.1, iPadOS 15.1 i visionOS 1.0.

SharePlay na platformie Max uruchomiono z okazji Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024, aby umożliwić użytkownikom wspólne kibicowanie, oraz w związku z letnią ofertą programową, idealną do wspólnego oglądania z przyjaciółmi. W ramach oferty dostępne są m.in. finałowe odcinki drugiego sezonu serialu HBO Original Ród Smoka, a wkrótce dołączy serial Branża, którego trzeci sezon będzie dostępny od 12 sierpnia, a następnie jesienne premiery seriali Pingwin i Diuna: Proroctwo.

Jak korzystać z SharePlay w Max?

Na iPhonie i iPadzie:

Otwórz aplikację Max i wybierz tytuł do obejrzenia.

Na stronie szczegółów tytułu kliknij ikonę udostępniania, a następnie wybierz SharePlay.

Wprowadź kontakty, którym chcesz udostępnić tytuł, i wybierz Wiadomości lub FaceTime.

Jeśli wybierzesz Wiadomości, kontakty otrzymają prośbę o dołączenie do SharePlay. Jeśli wybierzesz FaceTime, kontakty otrzymają połączenie FaceTime.

Kliknij „Oglądaj teraz”, aby rozpocząć sesję SharePlay.

Na Apple TV:

Otwórz FaceTime i zadzwoń do osób, z którymi chcesz oglądać Max.

Kliknij przycisk SharePlay w FaceTime i wybierz Max z listy dostępnych aplikacji.

Znajdź tytuł, który chcesz obejrzeć na Max i kliknij „Oglądaj teraz”.

Na Apple Vision Pro:

Otwórz aplikację Max na urządzeniu Apple Vision Pro i wybierz tytuł do obejrzenia.

Na stronie szczegółów tytułu kliknij ikonę udostępniania, a następnie wybierz SharePlay.

Wprowadź kontakty, z którymi chcesz streamować Max; aplikacja zainicjuje połączenie FaceTime.

Kliknij „Oglądaj teraz”, aby rozpocząć sesję SharePlay.

Upewnij się, że opcja Spatial Persona jest włączona w FaceTime, aby uzyskać najlepsze wrażenia przestrzenne.

SharePlay w Max to doskonały sposób na oglądanie sportu i ulubionych seriali oraz filmów z rodziną i przyjaciółmi nawet wtedy, gdy w trakcie wakacyjnego wypoczynku znajdziemy się na odległych krańcach świata. Ta nowa funkcja z pewnością ułatwi subskrybentom wspólne kibicowanie podczas Igrzysk Olimpijskich oraz cieszenie się letnimi i jesiennymi nowościami programowymi.