Paul Mescal nie pojawi się w kolejnym filmie Ridleya Scotta. Zastąpi go Jacob Elordi

materiały prasowe

Reklama

Prowadzone są negocjacje aby Jacob Elordi, znany z trylogii Kissing Booth i serialu Euforia, przystąpił do roli w postapokaliptycznym thrillerze Ridleya Scotta pod tytułem The Dog Stars. Zastąpi tym samym Paula Mescala, który napotkał problemy z harmonogramem. Mescal pojawił się już w niedawnym Gladiatorze 2, ale miał zagrać w kolejnym filmie znanego reżysera opowiadającym o katastrofalnej pandemii grypy, która wyniszcza ludzkość. Musiał jednak zrezygnować z tego projektu z powodu zdjęć do antologii Beatlesów w reżyserii Sama Mendesa.

The Dog Stars - fabuła

The Dog Stars osadzone jest w niedalekiej przyszłości, w której nieznana pandemia zniszczyła amerykańskie społeczeństwo. Cywilny pilot prowadzi samotne życie na opuszczonej bazie lotniczej w Kolorado, w towarzystwie swojego psa i twardego byłego marine. Mężczyźni zupełnie do siebie nie pasują, ale polegają na sobie, by odpierać ataki wędrujących najeźdźców. Kiedy przez radio dochodzi do przypadkowej transmisji, głos budzi w pilocie nadzieję, że gdzieś poza ich ściśle kontrolowanym obszarem istnieje lepsze życie. Ryzykując wszystko wyrusza, przekraczając punkt z którego nie ma już odwrotu, i podąża za szlakiem przerywanego sygnału.