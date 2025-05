Jak Jurassic World: Odrodzenie różni się od poprzednich filmów? Jest grafika mutanta!

fot. Empire

Celem twórców Jurassic World: Odrodzenie jest odbudowanie ekranowej magii pierwszego Parku Jurajskiego. Aktor Jonathan Bailey nazywa nowy film „listem miłosnym” do oryginału i jego celebracją. Scenarzysta natomiast opowiada o różnicach.

Jak Jurassic World: Odrodzenie różni się od poprzednich filmów?

Scenarzysta David Koepp, który napisał dwa pierwsze filmy Spielberga, twierdzi, że kluczową różnicą jest zmiana miejsca akcji.

– Ostatnie filmy eksplorowały pomysł, co by było, gdyby dinozaury były w naszym środowisku. Zrobili to dobrze, a teraz my chcemy pokazać, co to znaczy wejść do środowiska dinozaurów.

Historia rozgrywa się na wyspie, na której dinozaury żyją od dekad bez ingerencji i obecności ludzi. Znajdowało się tu jedno z testowych laboratoriów, dlatego większość stworzeń to nieudane próby odtworzenia dinozaurów z mutacjami. Jednym z nich jest tak zwany Distorus Rex – główny antagonista filmu, będący mieszanką T-Rexa, ksenomorfa i Rancora z Gwiezdnych wojen.

W galerii nowej materiały z Empire, w tym grafika pokazująca mutanta.

Jurassic World: Odrodzenie – magia Parku Jurajskiego

Tak zapowiada film Jonathan Bailey:

– Ten film ma magię i zachwyt, ale jednocześnie nie boi się wprowadzić na ekran grozy i strachu.

Bailey'owi wtóruje Scarlett Johansson, twierdząc, że całość utrzymana jest w stylu pierwszego filmu. Zapowiada też mocne sceny grozy, które wywołają strach poprzez jump scare, czyli nagłe pojawienie się czegoś na ekranie.

Sceny kręcono w tajlandzkiej dżungli, by wszystko wyglądało realistycznie – podobnie jak Spielberg, który kręcił oryginał na Hawajach. Według Baileya strach i adrenalina aktorów były prawdziwe, ponieważ podczas zdjęć mieli świadomość zagrożenia – raz nawet widzieli, jak niebezpieczny wąż przepływał niedaleko planu.

Jurassic World: Odrodzenie – premiera w lipcu.