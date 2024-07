VOD - co obejrzeć w weekend? Nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+ i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Apple TV+, Max, CDA Premium i innych.

W ten weekend nie będziecie się nudzić, ponieważ na VOD trafiło kilka świetnych tytułów. Przede wszystkim z nowymi sezonami powróciły seriale Cobra Kai oraz The Bear. Na miłośników horrorów czeka nowy sezon koreańskiego Sweet Home. Fani Natalie Portman powinni sprawdzić Kobietę z jeziora. A jeśli szukacie produkcji, które dostarczą dreszczyku emocji i dobrej rozrywki to warto sprawdzić Kaskadera oraz serial Those About to Die. A jeśli lubicie seriale dokumentalne to na uwagę zasługują Cień komendanta oraz Simone Biles: Powrót. Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom serwisy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (19-21 lipca)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video i inne)

NETFLIX

Na ten weekend Netflix przygotował kilka nowości. Z nowym sezonem powrócił koreański horror Sweet Home, a do tego miłośnicy romantycznych programów też znajdą coś dla siebie.

Ponadto w ciągu tygodnia na platformę weszło kilka bardzo interesujących seriali. Fani sportu powinni nadrobić dokument o gimnastyczce Simone Biles oraz Cobra Kai, gdzie możemy zobaczyć dalsze losy Daniela i Johnny'ego.

Wydział Zabójstw (2024) - serial dokumentalny. Dick Wolf, wyróżniony nagrodą Emmy mistrz dramatów kryminalnych, jest producentem wykonawczym tego wciągającego dokumentu o prawdziwych zbrodniach z autentycznymi śledczymi. Premiera 2. sezonu 16 lipca.

Gang Zielonej Rękawiczki Premiera 2. sezonu 17 lipca.

T・P BON Premiera 2. sezonu 17 lipca.

Simone Biles: Powrót: Część 1 Premiera 17 lipca.

Cobra Kai Premiera pierwszej części 6. sezonu 18 lipca.

fot. Netflix

Pan domu Premiera 18 lipca.

AMAZON PRIME VIDEO

Na Prime Video pojawiły się aż trzy nowości, których nie można przegapić. Na szczególną uwagę zasługuje serial Those About To Die, który przeniesie widzów do Imperium Rzymskiego na arenę, gdzie odbywają się wyścigu rydwanów i walki gladiatorów. I nie zapomnijcie nadrobić finałowy odcinek 4. sezonu The Boys!

fot. materiały prasowe

Brzydula Betty, To jeszcze nie koniec Premiera 19 lipca.

DISNEY+

W tym tygodnia na platformę streamingową Disney+ trafiły nowe sezony dwóch popularnych i nagradzanych komediowych seriali, które koniecznie należy obejrzeć.

Co robimy w ukryciu Pięć sezonów jest dostępnych od 17 lipca.

The Bear Premiera wszystkich odcinków 3. sezonu 17 lipca.

fot. FX

Warto również nadrobić finał sezonu Gwiezdne Wojny: Akolita. Ponadto w ciągu tygodnia na Disney+ udostępniono nowe odcinki seriali:

SkyShowtime

W ten weekend na SkyShowtime warto nadrobić nowe odcinki seriali takich, jak:

Aukcja

Burmistrz Kingstown

APPLE TV+

Apple TV+ ma dla swoich subskrybentów dwa nowe seriale do obejrzenia. Zaciekawić powinien serial Kobieta z jeziora w gwiazdorskiej obsadzie.

Człowiek wszystkożerny Premiera wszystkich odcinków 19 lipca.

Kobieta z jeziora Natalie Portman), która jest panią domu żydowskiego pochodzenia żyjącą w 1966 roku. Teraz podejmuje decyzję, by zmienić swoje życie i zostać dziennikarką śledczą. Obok niej jest Cleo Johnson (Moses Ingram), która jest matką działającą w politycznym podziemiu Baltimore. Jednocześnie zmaga się z problemem, jak utrzymać rodzinę. Ich życia początkowo są dalekie od siebie aż do śmierci Cleo, która sprawia, że Maddie ma na jej punkcie obsesję. To otwiera coś, co może być niebezpieczna dla każdego... Premiera pierwszych trzech odcinków 19 lipca.

Apple TV+

Ponadto w ciągu tygodnia na platformie pojawiły się nowe odcinki seriali:

MAX

W piątek na platformie Max pojawiło się kilka wartych uwagi tytułów - najciekawsze z nich prezentujemy poniżej. Warto obejrzeć dokument pt. Cień komendanta, opowiadający historię rodziny Rudolfa Hössa, która musi zmierzyć się z dziedzictwem jakie pozostawił ojciec i dziadek oraz jednocześnie komendant zarządzający obozem zagłady w Auschwitz.

Zakładnik z Wall Street

Wrogowie publiczni

Patrz jak kręcą

Cień komendanta - Historia Hansa Jürgena Hössa, 87-letniego syna komendanta Auschwitz Rudolfa Hössa, który musi stawić czoła straszliwemu dziedzictwu ojca.

fot. Max

CDA PREMIUM

Do biblioteki CDA Premium trafiło kilka intrygujących tytułów. Oto najciekawsze z nich:

INNE SERWISY VOD: