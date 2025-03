Agent P z Fineasza i Ferba jako Nick Fury. To nie żarty

Disney Channel

Popularna kreskówka Fineasz i Ferb ma wrócić z nowym sezonem. Marvel Comics uznało, że to świetna okazja na mały crossover. W ten sposób powstały warianty okładek do nowych czerwcowych numerów Avengersów (2023), Fantastycznej Czwórki (2022) i X-Menów (2024) ze znanymi postaciami z bajki w roli ikonicznych superbohaterów i nie tylko.

Fineasz i Ferb w świecie Marvela

Są trzy warianty okładek. Przedstawiają znanych bohaterów z kreskówki jako kultowe postacie z uniwersum Marvela. W ten sposób Fretka wcieliła się w posługującą się magią mutantkę Magik, Agent P przejął obowiązki kolegi po fachu agenta Nicka Fury'ego, a Fineasz, Ferb, Izabela i Buford wskoczyli w kostiumy Fantastycznej Czwórki (ta ostatnia jeszcze nie została opublikowana, ale gdy to się stanie, dodamy ją do galerii). Grafiki są zabawnymi rekonstrukcjami okładek do New Mutants (1983) #50, Strange Tales (1951) #167, i Marvel Treasury Edition (1974) #2. Pracowali nad nimi nominowany do nagrody Eisnera rysownika Jacob Chabot i współtwórca oraz producent wykonawczy bajki Dan Povenmire. Dajcie znać, jak wam się podobają!

AVENGERS #27

O czym opowiada Fineasz i Ferb?

Fineasz i Ferb to amerykański serial animowany, który zadebiutował na małym ekranie w sierpniu 2007 roku na kanale Disney Channel. Fabuła opowiada o dwóch tytułowych braciach, którzy zamierzają ciekawie spędzić wakacje i każdego dnia lata pracują nad swoimi szalonymi wynalazkami i pomysłami. Często próbuje ich przyłapać siostra Fretka. W międzyczasie ich zwierzak Pepe Pan Dziobak wiedzie podwójne życie i po kryjomu jest agentem. Kreskówka jest znana między innymi ze swoich chwytliwych piosenek, które pojawiają się w każdym odcinku, a także humoru.