Wiosna 2025 w Polsat Box Go. Oto filmowe, serialowe i sportowe nowości

Za oknem robi się coraz cieplej i niebawem będzie można wypatrywać kolejnych oznak nadciągającej wiosny. Z kolei do Polsat Box Go nadciąga wiele nowych premier filmów oraz seriali, w tym produkcji, które podczas Oscarów 2025 powalczą o statuetki w najważniejszych kategoriach. Oferta Polsat Box Go to nie tylko to, ale również trwające programy rozrywkowe, a także ogromna ilość opcji sportowych - od piłki nożnej, przez koszykówkę, siatkówkę i na UFC lub żużlu kończąc.

Fani produkcji niezależnych także znajdą coś dla siebie w sekcji Klubu Konesera, gdzie trafiają m.in. nowości od Gutek Film, produkcje wyróżnione przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty czy festiwalowe perły, które nie otrzymały pełnej dystrybucji kinowej.

Oto pełna oferta Polsat Box Go na wiosnę 2025 roku.

Polsat Box Go - nowości filmowe

Wybraniec - już dostępny.

już dostępny. Substancja - już dostępny.

już dostępny. Mavka i strażnicy lasu - premiera w lutym.

premiera w lutym. Regentka - premiera w lutym.

- premiera w lutym. Heretyk - premiera w lutym.

- premiera w lutym. Czerwone maki - premiera w lutym.

- premiera w lutym. Konklawe - premiera w lutym.

- premiera w lutym. W pokoju obok - premiera w marcu.

Polsat Box Go - nowości serialowe

Krew - już dostępne.

już dostępne. Komisarz mama - już dostępne.

już dostępne. Przyjaciółki

Pierwsza miłość

Teściowie

Must Be The Music. Tylko Muzyka

Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami

Część nowości filmowych zasili pakiet PREMIUM, inne dostępne będą do jednorazowego wypożyczenia.

Klub Konesera - nowości

Bulion namiętności

Do granic

Perfect Days

Jutro będzie nasze

Podwójny kochanek

Zabójczyni

Winni

Klub Konesera to także nowości od Gutek Film oraz festiwalowe perły i docenione przez publiczność i krytyków produkcje familijne, za dystrybucję których odpowiada Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.

Polsat Box Go - nowości sportowe

Formuła 1

Piłka nożna - Liga Konferencji UEFA i Liga Europy UEFA w kanałach Polsatu z finałem we Wrocławiu. W Eleven Sports – ligi europejskie: hiszpańska LALIGA EA SPORTS , niemiecka Bundesliga, włoska Serie A, francuska Ligue 1 McDonald’s, belgijska Jupiler Pro League i portugalska Liga Portugal.

, Siatkówka - mistrzostwa Polski w PlusLidze siatkarzy i Tauron Lidze siatkarek, Liga Narodów FIVB oraz Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej mężczyzn i kobiet.

oraz Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej mężczyzn i kobiet. Tenis - cotygodniowe turnieje ATP Tour (Polsat Sport), wielkoszlemowe Roland Garros (Eurosport) i Wimbledon (Polsat Sport.

UFC

Koszykówka - rozgrywki Orlen Basket Ligi koszykarzy, koszykarskiej Euroligi Eurocup (Polsat Sport).

I inne - piłka ręczna, hokej, lekkoatletyka, liga żużlowa i więcej.