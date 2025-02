VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Prime Video, Max i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, SkyShowtime, Disney+, CDA Premium i innych.

Ten weekend zapowiada się wspaniale w VOD. Z trzecim sezonem powrócił Reacher, a z drugim Spod powierzchni. Na uwagę zasługują nowe seriale Tysiąc ciosów oraz Dzień zero w gwiazdorskiej obsadzie. Warto obejrzeć również fenomen, jakim jest Biały Lotos, którego pierwszy odcinek 3. serii zadebiutował na początku tygodnia. Na fanów piłki nożnej czeka już dokument Piłka w grze: Major League Soccer. Z kolei na streamingu są już dostępne takie kinowe hity jak Wicked i Konklawe, które mogą się pochwalić wieloma nominacjami do Oscara. Na VOD trafiła też animacja Mufasa: Król lew.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (21-23 luty)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Max, CDA Premium i inne)

NETFLIX

W tym tygodniu na Netflix pojawiło się tylko kilka nowości, ale za to są to tytuły naprawdę warte uwagi. Przede wszystkim warto sprawdzić Dzień Zero, w którym występują Robert De Niro, Jesse Plemons, Connie Britton, Lizzy Caplan i Dan Stevens.

DISNEY+

W ten weekend warto obejrzeć dwie interesujące nowości na Disney+. Na uwagę zasługuje serial Tysiąc ciosów, w którym w głównych rolach występują Stephen Graham i Malachi Kirby.

Niepokonani (2025) - animacja. Serial Pixar Animation Studios Niepokonani przedstawia perypetie ośmiorga bohaterów, którzy przygotowują się do wielkiego finału rozgrywek softballowych. Serial, za pomocą oryginalnej animacji, w zabawny i żywiołowy sposób ukazuje życie z perspektywy różnych postaci – zahukanych dzieciaków, ich nadopiekuńczych rodziców, a nawet zakochanego sędziego. Serial został stworzony, wyreżyserowany i wyprodukowany przez Carrie Hobson i Michaela Yatesa, a producentem jest David Lally. Premiera dwóch pierwszych odcinków 19 lutego.

Tysiąc ciosów (2025) - serial dramatyczny. Serial inspirowany prawdziwą historią osób walczących o przetrwanie w brutalnym londyńskim East Endzie lat 80. XIX wieku. Ezechiasz Moscow i Alec Munroe, najlepsi przyjaciele z Jamajki, zostają wciągnięci w przestępcze podziemia lokalnej sceny boksu. Kiedy Ezechiasz zdobywa majątek i popularność dzięki swoim zdolnościom pięściarskim, przyciąga uwagę Królowej Czterdziestu Słonic, Mary Carr. Owiana złą sławą kobieta zaczyna wykorzystywać jego talenty dla własnych przestępczych korzyści. Tymczasem groźny samozwańczy władca bokserskiego świata East Endu, Cukier Goodson, postanawia zniszczyć Ezechiasza. Konflikt między nimi wybucha, gdy ambicje Moscowa, aby podbić ring na West Endzie, zagrażają wszystkiemu, co zbudował Goodson. Dochodzi do starcia starego świata z nowym. Premiera wszystkich odcinków 21 lutego.

Chris Distefano: Po prostu pech - premiera 21 lutego

Sposób na morderstwo

Ponadto warto nadrobić nowe odcinki seriali:

APPLE TV+

W ten weekend warto obejrzeć dwie nowości, jakie trafiły na platformę Apple TV+:

Piłka w grze: Major League Soccer Premiera całego sezonu 21 lutego.

Spod powierzchni (2025) - serial detektywistyczny. Traumatyczne obrażenia głowy powodują u Sophie ekstremalny przypadek utraty pamięci. Próbując na nowo poskładać w całość swoje życie z pomocą męża i przyjaciół, zaczyna kwestionować prawdę na temat swojej pozornie idealnej egzystencji. Premiera pierwszego odcinka 21 lutego.

Warto nadrobić również nowe odcinki seriali:

MAX

Na Max zadebiutował pierwszy odcinek 3. sezonu wyczekiwanego i nagradzanego serialu Biały Lotos, który zabierze widzów do gorącej i tajemniczej Tajlandii.

Biały lotos Premiera pierwszego odcinka 3. sezonu 17 lutego.

Nie zapomnijcie nadrobić nowych odcinków seriali The Pitt, Harley Quinn, Częste skutki uboczne i Doktor Larsen. Ponadto bibliotekę Max wzbogaciły takie oto tytuły:

Pokonaliśmy Drużynę marzeń - dokument. Historia grupy koszykarzy z college'u, którzy zostali wyznaczeni do pomocy w przygotowaniach "Dream Teamu" do debiutu olimpijskiego w 1992 roku.

Luigi Mangione: Portret zabójcy - dokument. Luigi Mangione to bogaty i uprzywilejowany 26-letni mężczyzna. Co skłoniło go do morderstwa dyrektora generalnego United Healthcare, Briana Thompsona?

American Hustle

Zombieland

Zombieland: Kulki w łeb

Pomiędzy świątyniami Premiera 22 lutego.

SkyShowtime

W tym tygodniu na SkyShowtime na uwagę zasługuje włoski serial Piedone, w którym główną rolę gra Salvatore Esposito znany z serialu Gomorra. Na platformie pojawiły się również nowe odcinki seriali Dexter: Grzech pierworodny oraz Agencja.

Piedone (2024) - Powracający do policji po zawieszeniu Vicenzo Palmieri, słynący z nieokrzesanego uroku, stosuje kreatywne sposoby, by postawić przestępców przed wymiarem sprawiedliwości.

Prime Video

Na platformę Prime Video w ciągu tygodnia trafił nowy sezon Reachera, w którym w głównej roli występuje Alan Ritchson.

Tutaj możecie przeczytać naszą bezspoilerową recenzję z sześciu pierwszych odcinków 3. sezonu Reachera.

CDA Premium

Na CDA Premium trafiło kilka ciekawych tytułów. Oto wybrane z nich:

Uprowadzeni (2021) - dramat, kryminał, romans. Ekspertka medycyny sądowej przyjeżdża do Seulu, aby zaprezentować efekty swojej pracy nad przywracaniem do życia zwłok. Podczas konferencji spotyka detektywa, który prosi ją o pomoc w rozwiązaniu tajemniczej sprawy.

Aline. Głos miłości

Adrenalina

INNE SERWISY VOD:

