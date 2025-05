VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, SkyShowtime, Apple TV+ i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Max, Prime Video i inne.

Ten weekend w VOD zapowiada się fantastycznie. Na streamingu już są dostępne takie tegoroczne produkcje, jak Minecraft: Film czy 100 dni do matury. Ponadto można obejrzeć przygodowy film Fontanna młodości w gwiazdorskiej obsadzie. Zadebiutowały także nowe odcinki Langera, czyli adaptacji powieści Remigiusza Mroza. Na fanów animacji czeka też nowy sezon Big Mouth.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (23-25 maja)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Prime Video, SkyShowtime i inne)

NETFLIX

Na ten weekend Netflix przygotował kilka nowości wartych uwagi, jak 8. sezon popularnej animacji Big Mouth, który platforma reklamuje jako "ostateczny happy ending".

Jeśli to nie są tytuły, które wzbudziły Wasze zainteresowanie to możecie nadrobić inne nowości z tego tygodnia.

Sportowe opowieści: Upadek Favre’a (2025) - dokument analizujący kontrowersyjną karierę futbolisty Bretta Favre, ciemne strony sportowej sławy i skandale, które rzuciły cień na jego dziedzictwo. Premiera 20 maja.

Prawdziwi mężczyźni Premiera 21 maja.

Tyler Perry's: Wicegubernatorka Premiera 1. sezonu 22 maja.

Syreny Premiera 22 maja.

Ponadto bibliotekę Netflixa uzupełniło kilka świetnych produkcji:

APPLE TV+

W tym tygodniu Apple TV+ przygotował tylko jedną nowość, ale za to pełną rozmachu produkcję, w której wystąpili John Krasinski, Natalie Portman i Domhnall Gleeson.

Fontanna młodości Premiera 23 maja.

Fontanna młodości - pierwszy zwiastun

Warto również nadrobić nowe odcinki seriali:

DISNEY+

W tym tygodniu na Disney+ trafił dokument, który podąża za Stanley'em Tuccim podróżującym po Włoszech.

Tucci we Włoszech Premiera wszystkich odcinków 19 maja.

fot. Disney+

Dziewięć puzzli (2025) - koreański serial kryminalny. Świadek i detektyw rozwiązują sprawę morderstw, połączonych ze sobą w tajemniczy sposób.

Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali:

SkyShowtime

SkyShowtime na ten weekend ma do zaproponowania jedną nowość, która jest adaptacją popularnej powieści Remigiusza Mroza. Nie zapomnijcie również nadrobić nowego odcinka serialu Uśmiechnięta buźka: seryjny morderca.

Langer (2025) - to najnowszy serial oryginalny SkyShowtime. To sześcioodcinkowy thriller, w którym zobaczymy Jakuba Gierszała w roli Piotra Langera – młodego i rzutkiego biznesmena, który odziedziczył holding finansowy po tragicznie zmarłym ojcu. W czasie wolnym od pracy Piotr Langer oddaje się swojej wieloletniej pasji – jest nieuchwytnym seryjnym mordercą, którego od lat bezskutecznie ścigają prokuratorzy. Pewnego dnia w jego życiu pojawia się zachwycająca Nina, która postanawia zbliżyć się do niego podczas gali charytatywnej. Wkrótce potem kobieta wdaje się w niebezpieczną grę i związek z Langerem. To nie ułatwi jej szukania dowodów na jego zbrodnie. Czy tym razem sprawiedliwość zwycięży? Premiera dwóch pierwszych odcinków 22 maja.

Langer - zwiastun #1

Prime Video

W ten weekend nie zabraknie ciekawych nowości do obejrzenia na Prime Video. Zobaczcie, jakie produkcje zaproponował streamer:

Motorheads (2025) - To opowieść o pierwszej miłości, pierwszym złamanym sercu i pierwszym posiadaniu samochodu. Akcja serialu toczy się w niegdyś tętniącym życiem amerykańskim mieście, które lata świetności ma już za sobą, a które rozpaczliwie próbuje odzyskać dawny blask. To pełna adrenaliny historia grupy outsiderów, których połączyła wspólna pasja do ulicznych wyścigów. Razem próbują odnaleźć się w szkolnej hierarchii i regułach rządzących licealnym światem. Obsada: Ryan Phillippe (Shooter), Nathalie Kelley (The Baker and the Beauty), Michael Cimino (Love, Victor), Melissa Collazo (One Of Us Is Lying), Uriah Shelton (The Glades, Girl Meets World), Nicolas Cantu (The Walking Dead: The World Beyond), Drake Rodger (The Winchesters), Josh Macqueen (Significant Others), Mia Healey (The Wilds), Matt Lanter (90210), Audrey Gerthoffer (Party of Five) and Johnna Dias-Watson (Wednesday). 1. sezon liczy 10 odcinków. Premiera 20 maja.

fot. Prime Video

Dziewięcioro nieznajomych (2025) - dziewięcioro nowych nieznajomych, połączonych ze sobą w sposób, którego nigdy by się nie spodziewali, zostaje zaproszonych przez tajemniczą guru Maszę Dmitrichenko (Nicole Kidman) na transformacyjny retreat w austriackich Alpach. W ciągu tygodnia Masza doprowadza ich na skraj emocjonalnej wytrzymałości. Czy uda im się przetrwać? Czy osiągnie zamierzony cel? Masza jest gotowa na wszystko, aby uzdrowić nie tylko uczestników, ale i siebie. Obsada: Nicole Kidman,Henry Golding, Lena Olin, Annie Murphy, Christine Baranski, Lucas Englander, King Princess, Murray Bartlett, Dolly de Leon, Maisie Richardson-Sellers, Mark Strong, oraz Aras Aydin. 2. sezon liczy 8 odcinków. Premiera 2. sezonu 22 maja.

fot. Prime Video

Farma Clarksona (2025) - dołącz do Jeremy'ego i jego ekipy, którzy stawiają czoła nowym wyzwaniom, ambitnym projektom i przezabawnym momentom na farmie Diddly Squat. Po burzliwym zakończeniu trzeciego sezonu, gdy cała ekipa wzniosła toast za pełen zawirowań rok, wracamy kilka miesięcy później, by przekonać się, że życie na farmie uległo zmianie. Kaleb wyruszył w ogólnokrajową trasę, Lisa pracuje nad nową linią produktów, a Jeremy zostaje sam na gospodarstwie. Pod nieobecność Kaleba, Jeremy musi utrzymać Diddly w ryzach — i wpada na pewien pomysł. Obsada: Jeremy Clarkson, Kaleb Cooper, Charlie Ireland. Nowy sezon liczy 8 odcinków. Premiera 4. sezonu 23 maja.

fot. Prime Video

100 dni do matury (2025) - Kapsel to imprezowicz z klasy maturalnej, dla którego znacznie ważniejsza niż egzamin dojrzałości jest paczka bliskich znajomych. Gdy dociera do niego, że zakończenie liceum oznacza również rozpad jego ekipy, postanawia pokrzyżować wszystkim studenckie plany i podarować jeszcze jeden rok wspólnej beztroski. Aby ocalić przyjaciół od trudów wkraczania w dorosłość, zamierza włamać się do innowacyjnego systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur. Do brawurowej akcji angażuje grupę licealistów z najmniejszymi szansami na zdanie matury oraz... dawno niewidzianego, pełnego kontrowersyjnych życiowych mądrości dziadka. Czy genialny plan Kapsla się powiedzie? Czy chłopakowi uda się zmienić bieg wydarzeń i zatrzymać przyjaciół przy sobie? Obsada: Bartosz Laskowski, Jacek Koman, Małgorzata Foremniak, Piotr Głowacki. Premiera 23 maja.

fot. Karolina Grabowska

MAX

Max w tym tygodniu ma do zaproponowania kilka nowości. Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali Duster i The Last of Us.

Książe II & III (The Prince) - Po podejrzanej śmierci króla Thuna, jego syn obejmuje tron. Historia rozwija się, gdy nowy książę przypadkowo rozpoczyna wojnę z Węgrami. Premiera 2. sezonu oraz pierwszego odcinka 3. serii 22 maja.

Bitwa o Culiacán: Spadkobiercy kartelu (Battle of Culiacan: Heirs of the Cartel) - Serial dokumentalny opowiadający o próbie aresztowania barona narkotykowego Ovidia Guzmána, syna 'El Chapo'. Premiera pierwszego odcinka 22 maja.

Pee-Wee we własnej osobie (Pee-Wee as Himself) - Paul Reubens opowiada historię swojego życia oraz przedstawia proces tworzenia swojego ukochanego alter ego, Pee-wee Hermana. Premiera dwóch pierwszych odcinków 24 maja.

Nie bądź gej (Don’t Be Gay) - Zdobywca nagrody Emmy, komik Jerrod Carmichael, powraca na scenę ze swoim czwartym stand-upem dla HBO. Premiera 25 maja.

Ponadto bibliotekę Max wzbogaciło kilka interesujących tytułów. Oto wybrane z nich:

fot. materiały prasowe

INNE SERWISY VOD: