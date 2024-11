King of Meat z testami alfa. Wybrani gracze sprawdzą ten tytuł w grudniu

fot. Amazon Games

Reklama

Amazon Games zapowiedziało zamknięte testy gry King of Meat. Czasu na zapoznanie się z tą produkcją będzie sporo, bo alfa wystartuje w środę, 4 grudnia i potrwa 10 dni, do soboty, 14 grudnia. Z nadchodzącą produkcją będzie można zapoznać się na PC oraz konsolach Xbox Series X|S.

Zapisy do testów alfa King of Meat znajdziecie na tej stronie. Warto podkreślić, że będą one poufne, a zainteresowani będą musieli zgodzić się na warunki zawarte w NDA (umowie poufności).

King of Meat to utrzymana w lekkim, humorystycznym tonie produkcja nastawiona na kooperację. Gracze wcielają się w uczestników programu telewizyjnego polegającego na walce o przetrwanie w podziemiach wypełnionych przeciwnikami i łamigłówkami. Więcej na temat gry dowiecie się z tego tekstu.