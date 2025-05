VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV+, Prime Video i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Disney+, Max i inne.

Przyszedł weekend, a to oznacza wiele nowości do obejrzenia na VOD. Z nowymi sezonami powróciły Miłość, Śmierć i Roboty oraz Sekrety mormońskich żon. Na uwagę zasługują: serial science fiction pt. Pamiętniki Mordbota z Alexanderem Skarsgårdem w głównej roli, komedia Nadrabiają miną oraz kryminał Styx. Warto też obejrzeć serial Duster z Joshem Hollowayem. Ponadto do serwisów streamingowych trafiły Śnieżka oraz Emilia Pérez, która zdobyła 13 nominacji do Oscara, zdobywając przy tym dwie statuetki.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (16-18 maja)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Max, SkyShowtime i inne)

NETFLIX

Netflix przygotował na weekend kilka ciekawych nowości z różnych stron świata:

Rodzice-kibice Premiera 16 maja.

Zgniłe dziedzictwo Premiera 16 maja.

Łykając złoto Premiera 16 maja.

Szwacze (2025) - nagradzany dokument o sadzonych w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Missouri, którzy projektują i szyją piękne spersonalizowane kołdry dla dzieci w pieczy zastępczej. Premiera 16 maja.

Jeśli te tytuły nie wzbudziły Waszego zainteresowania, możecie sprawdzić pozostałe nowości, które pojawiły się w tym tygodniu w serwisie. Jedną z nich jest 4. sezon chwalonej animowanej antologii Miłość, Śmierć i Roboty.

Miłość, śmierć i roboty - nowy zwiastun 4. sezonu Zobacz więcej Reklama

Franklin (2025) - libański serial dramatyczny. Miłość Adama i Yulii jest skomplikowana. Zaczęła się od oszustwa i namiętności, potem zrujnowały ją zdrada i kłamstwa. A jak się skończy? Premiera 15 maja.

Rezerwat Premiera 15 maja.

Pernille Premiera sezonów 1-5 15 maja.

Vini Jr. Premiera 15 maja.

Kakegurui: Bet Premiera 15 maja.

Ponadto bibliotekę Netflixa uzupełniły:

DISNEY+

Na platformie Disney+ w tym tygodniu pojawiło się kilka nowości wartych obejrzenia. Oto wybrane tytułu:

Misja: Podstawówka - sezon 4, część 2 - 14 maja

Sekrety mormońskich żon (2025) - wypełniony skandalami świat mormońskiego #MomToka powraca i okazuje się większy niż kiedykolwiek! Kiedy niespodziewanie powraca postać swingerki z ich niesławnego skandalu seksualnego, tajemnice, kłamstwa i oskarżenia wybuchają, grożąc rozpadem istniejących przyjaźni. Czy w walce o duszę #MomToka zdrada doprowadzi do rozpadu siostrzanej wspólnoty, czy też może prawda je wyzwoli? Premiera wszystkich odcinków 2. sezonu 15 maja.

fot. Disney+

Mattao Lane: Al Dente - 16 maja

Prześwietlić Titanica - 16 maja

Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali:

Apple TV+

Platforma Apple TV+ może pochwalić się dwiema nowościami. Na uwagę zasługują przede wszystkim Pamiętniki Mordbota oparte na powieści science fiction.

Czas na głuchego rektora! Deaf President Now! (2025) - dokument. Poznaj nieznaną większości ludzi historię największego ruchu na rzecz praw obywatelskich. Przez osiem burzliwych dni w 1988 roku, w jedynej na świecie uczelni Głuchych, czworo studentów musi znaleźć sposób, by poprowadzić rewolucję - i odmienić bieg historii. Premiera 16 maja.

Pamiętniki Mordbota Premiera dwóch pierwszych odcinków 16 maja.

fot. Apple TV+

Warto również nadrobić nowe odcinki seriali:

SkyShowtime

Na platformę SkyShowtime trafiło kilka produkcji, które wzbogaciły ofertę serwisu. Nie zapomnijcie również nadrobić nowego odcinka serialu Uśmiechnięta buźka: seryjny morderca.

Styx (2024) - flamandzki serial kryminalny z Sebastienem Dewaele w roli policjanta Raphaëla Styxa. Raphaël to skorumpowany glina. Jego żona Isabelle złożyła papiery rozwodowe, a dzieci nie chcą go znać. Pewnego wieczoru na plaży w Ostendzie wpada na zamaskowanego mordercę i rzuca się w pościg za przestępcą. Kiedy dopada go na molo, ten wyciąga broń i strzela. Z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu mroźne Morze Północne wyrzuca na plażę wciąż żyjącego Styxa, choć nie można już wyczuć jego pulsu. W jakim koszmarze się znalazł? Rozpaczliwie szuka odpowiedzi, ale z upływem czasu coraz bardziej traci nad sobą kontrolę i zaczyna zagrażać swojej rodzinie. Mimo to chce odzyskać miłość żony i szacunek dzieci. Czy Styx zdoła obronić rodzinę przed potworem, w którego się zmienia? Premiera wszystkich odcinków 12 maja.

fot. materiały prasowe

Dotyk (2024) - Hipnotyzująca i wzruszająca historia miłosna oparta na bestsellerowej islandzkiej powieści Ólafura Jóhanna Ólafssona. Wdowiec postanawia odnaleźć swoją pierwszą miłość, która zniknęła 50 lat temu. Reżyser Baltasar Kormákur (Everest) łączy w swoim filmie emocje i tajemnice, serwując nam przejmującą opowieść o złożonej ludzkiej naturze i związkach, które zostają w nas na zawsze. Premiera 12 maja.

fot. materiały prasowe

Gladiator II (2024) - Legendarny reżyser Ridley Scott zaprasza na kontynuację osadzonej w starożytnym Rzymie epickiej sagi o władzy, intrygach i zemście. Lucjusz (Paul Mescal) jako dziecko był świadkiem śmierci uwielbianego bohatera Maximusa z rąk swojego wuja. Kiedy jego państwo zostaje podbite przez Cesarstwo rządzone żelazną pięścią przez dwóch tyranów, zmuszony jest walczyć w Koloseum. Choć jego sercem targa gniew, Lucjusz musi spokojnie spojrzeć w przeszłość, żeby odnaleźć siłę i honor, które pozwolą mu zawalczyć o przyszłość Rzymu i przywrócić swojemu ludowi minioną chwałę. W filmie występują także: Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Connie Nielsen i Denzel Washington. Premiera 16 maja.

fot. materiały prasowe

Prime Video

Prime Video ma do zaproponowania na weekend kilka ciekawych tytułów. Na platformie w ramach abonamentu można oglądać już nowy film akcji z Jasonem Stathamem pt. Fachowiec.

Nadrabiają miną (2025) - to komediowy serial osadzony w realiach college'u, opowiadający o dzikiej, chaotycznej podróży Benny'ego — zamkniętego w sobie byłego futbolisty i króla balu — który szybko zaprzyjaźnia się z Carmen, licealną outsiderką, pragnącą za wszelką cenę się dopasować. Z pomocą starszej siostry Benny'ego i jej chłopaka — legendy kampusu — Benny i Carmen balansują między fatalnymi podbojami miłosnymi, smakową wódką a fałszywymi dowodami osobistymi. To głęboko osobisty i przezabawny serial o tym, jak bardzo potrafimy przesadzać, próbując odkryć, kim naprawdę jesteśmy. Obsada: Benito Skinner, Mary Beth Barone (Black Mirror), Adam DiMarco (The White Lotus), Wally Baram (Shrinking) i Rish Shah (Ms. Marvel). 1. sezon liczy 8 odcinków. Premiera 15 maja.

fot. Prime Video

Fachowiec (2025) - film akcji. Levon Cade porzucił swój zawód, aby pracować w budownictwie i być dobrym ojcem dla swojej córki. Ale kiedy znika miejscowa dziewczyna, zostaje poproszony o powrót do umiejętności, które uczyniły go mityczną postacią w mrocznym świecie kontrterroryzmu. Premiera 15 maja.

Balboa Productions / Black Bear Pictures / Block Films

Starożytni kosmici: geneza (2025) - serial dokumentalny. Dołącz do Giorgia Tsoukalosy, Williama Henry’ego i Jasona Martella, którzy wyruszają na globalne śledztwo i analizują archiwa serii „Starożytni kosmici”, aby zbadać najbardziej enigmatyczne stanowiska archeologiczne.

MAX

W ten weekend warto sprawdzić dwie nowości: Duster od J.J. Abramsa oraz polski film dokumentalny Max Original Krwawe trofeum.

Krwawe trofeum (Bloody Trophy) - Śledztwo dziennikarki Ewy Galicy w sprawie nielegalnego handlu rogami nosorożców prowadzi do Polski. Wietnamska mafia i walka o przetrwanie zagrożonego gatunku.

Duster - W 1972 roku pierwsza czarnoskóra agentka FBI (Rachel Hilson) rekrutuje kierowcę (Josh Holloway), aby pomógł jej rozbić syndykat przestępczy.

Duster - pełny zwiastun Zobacz więcej Reklama

Ponadto bibliotekę Max wzbogaciło kilka interesujących tytułów. Oto wybrane z nich:

Kraven Łowca (2024) - Złoczyńcy nie rodzą się, lecz są tworzeni. Poruszająca opowieść o tym, jak i dlaczego powstał jeden z najbardziej ikonicznych złoczyńców Marvela.

Zabić wspomnienia

Schowek 234 (Unit 234) - Gdy grupa przestępców przychodzi odebrać zawartość magazynu, kobieta prowadząca obiekt musi zagrać w kotka i myszkę, aby uciec z życiem.

Akademia Pana Kleksa Od 17 maja.

INNE SERWISY VOD:

foto. materiały prasowe