VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Prime Video i inne)

Co obejrzeć w ten pierwszy lipcowy weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Disney+, Apple TV+ i innych.

Weekend na VOD prezentuje się bardzo ciekawie. Przede wszystkim na uwagę zasługują nowe filmy The Old Guard 2 z Charlize Theron oraz Sojusznicy z Idrisem Elbą i Johnem Ceną. Ponadto z drugim sezonem powrócił serial Sandman na podstawie kultowego komiksu o tym samym tytule. Do tego zadebiutował też 4. sezon komedii Misja: Podstawówka. Miłośnicy kina superbohaterskiego mogą już oglądać Thunderbolts*, a fanom Oszukać przeznaczenie nie powinna umknąć najnowsza część, która już jest dostępna w streamingu.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (4 - 6 lipca)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Max i inne)

NETFLIX

W ten weekend na Netflix pojawią się nowości dla miłośników przyrody oraz anime.

Wszystkie rekiny świata (2025) - reality TV. W tym płetwastycznym konkursie cztery zespoły znawców i miłośników rekinów podróżują po świecie w poszukiwaniu najbardziej nieuchwytnych gatunków tych ryb. Premiera 4 lipca.

Lato, kiedy umarł Hikaru (2025) - anime. Sześć miesięcy temu Hikaru zniknął na cały tydzień. Gdy konfrontuje się z nim zaniepokojony tym faktem jego najlepszy kumpel, Yoshiki, na jaw wychodzi straszna prawda. Premiera pierwszego odcinka 5 lipca.

Jeśli te tytuły nie wzbudziły w Was zainteresowania to sprawdźcie nowe produkcje, które miały premierę w ciągu tygodnia. Na uwagę zasługuje nowy sezon Sandmana, który zadebiutował na platformie z pierwszą partią odcinków. Warto też zobaczyć drugą część The Old Guard z Charlize Theron.

Atak na Londyn: Polowanie na zamachowców z 7 lipca (2025) - miniserial dokumentalny. Pewnego ranka w różnych miejscach w Londynie wybuchają cztery bomby. Ten dokument opowiada o obławie, która potem nastąpiła, wykorzystując relacje zaangażowanych w nią osób. Premiera 1 lipca.

Totalna katastrofa: Wzlot i upadek American Apparel Premiera 1 lipca.

The Old Guard 2 Premiera 2 lipca.

fot. Netflix

Tour de France: W sercu peletonu Premiera 3. sezonu 2 lipca.

The Sandman Premiera pierwszej części 2. sezonu 3 lipca.

Sandman - 2. sezon

Odliczanie: Taylor vs. Serrano (2025) - dokument sportowy. Towarzysz Katie Taylor i Amandzie Serrano podczas przygotowań do trzeciego starcia w pełnej widowiskowych i kontrowersyjnych walk bokserskich trylogii. Premiera 3 lipca (transmisja walki 11 lipca).

Ponadto Netflix zapewnił solidną dawkę wielu ciekawych tytułów na licencji:

DISNEY+

W ten weekend na Disney+ nie zapomnijcie nadrobić finałowych odcinków Ironheart. Warto również sprawdzić nowy sezon chwalonego sitcomu Misja: Podstawówka.

Misja: Podstawówka Premiera 4. sezonu 2 lipca.

fot. ABC

Bertie Gregory: Bliskie spotkanie z rekinami (2025) - dokument od 6 lipca.

APPLE TV+

Apple TV+ nie może się pochwalić żadnymi nowościami w tym tygodniu, dlatego warto po prostu nadrobić nowe odcinki bardzo dobrych seriali:

SkyShowtime

SkyShowtime również nie wprowadził w ten weekend nowości do swojej biblioteki, dlatego warto nadrobić nowe odcinki seriali:

Prime Video

Ten weekend dla subskrybentów Prime Video zapowiada się ciekawie, ponieważ na platformie zadebiutował film Sojusznicy z Idrisem Elbą i Johnem Ceną. Nie zapomnijcie też obejrzeć nowego odcinka serialu Odliczanie.

Sojusznicy (2025) - film akcji. Premier Wielkiej Brytanii (Idris Elba) i prezydent USA (John Cena) są rywalami, co naraża sojusz pomiędzy państwami. Jednak gdy obaj stają się celami groźnego wroga, są zmuszeni, by sobie zaufać i razem przetrwać szaloną, międzynarodową ucieczkę. Wraz z Noel, genialną agentką MI6 (Priyanka Chopra Jonas), muszą powstrzymać spisek, który zagraża wolnemu światu. Premiera 2 lipca.

foto. materiały prasowe

Ponadto z początkiem lipca biblioteka Prime Video powiększyła się o wybrane tytuły:

Horyzont. Rozdział I (2024) - western. Tysiące marzycieli, poszukiwaczy lepszego jutra, przemierzają bezkresne terytoria Stanów Zjednoczonych z nadzieją na znalezienie swojego miejsca na Ziemi. Narażeni na ataki rdzennych mieszkańców broniących swojej ziemi i napaści bandytów szukających łatwego łupu, mierzą się z własnymi słabościami i gniewem natury w drodze ku wymarzonemu celowi. Premiera 1 lipca.

materiały prasowe

F*** Marry Kill (2024) - komediowy thriller. Gdy wielbicielka true crime zostaje namówiona przez przyjaciółki na założenie konta w aplikacji randkowej, niespodziewanie trafia w sam środek prawdziwego śledztwa. Słuchając swojego ulubionego podcastu, odkrywa, że jeden z trzech mężczyzn, z którymi się spotyka, może być słynnym seryjnym mordercą. Teraz Eva musi odkryć, który z facetów gwarantuje szczęśliwe życie, a który pewną śmierć. Premiera 3 lipca.

Smak krwi (2024) - czarna komedia. Historia pozornie zwyczajnej rodziny z mrocznym sekretem: są wampirami. Mimo naturalnych pragnień, decydują się nie pić krwi, jednak pewnego dnia ich prawda wychodzi na jaw. Premiera 4 lipca.

Synchronic

Król Staten Island

Milczenie

wszystkie filmy Rocky oraz Creed

trylogia Hobbita

seria filmów Różowa Pantera

Rybka zwana Wandą

Niewidzialny człowiek

Licorice Pizza

Prawo krwi

Obiecująca. Młoda. Kobieta.

Oszustki

Poltergeist

Wojna Harta

Polowanie

F/X

Na ringu z rodziną

Blue Velvet

O jeden most za daleko

MAX

Początek lipca dla Max prezentuje się ekscytująco. W ten weekend bibliotekę wzbogaciło wiele przyzwoitych filmów. Ponadto nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków Duster, I tak po prostu, Pozłacany wiek, Pati i Rick i Morty.

Pierwszy człowiek

Bilet do raju

Sąsiedzi znowu w akcji (Pat a Mat znowu v akci) - Pat i Mat przeprowadzili się do nowych domów i przed nimi nowe wyzwania. Dla tych dwóch nic nie stanowi problemu, czy to walka z rojem pszczół, naprawa kosiarki elektrycznej, zatkana toaleta, walka z kretem czy budowa ogrodu skalnego.

Sąsiedzi: Zimowe zabawy (Pat a Mat: Zimny Radovany) - Nadchodząca zima niesie ze sobą wiele nowych wyzwań i przygód dla Pata i Mata. Dwaj niezdarni sąsiedzi muszą radzić sobie z dużą ilością świeżego śniegu, dekorują też swoje domy na Boże Narodzenie i oczywiście robią świąteczne prezenty.

Sąsiedzi: Film (Pat i Mat ve filmu) - Pat i Mat, główni bohaterowie niezwykle popularnego czeskiego serialu animowanego, opowiadającego o dwóch niezdarnych sąsiadach, którzy ciągle coś naprawiają, nawet gdy nic nie jest zepsute, powracają w filmie pełnometrażowym.

Liberator

Liberator 2

Batman Ninja kontra Liga Yakuzy (Batman Ninja vs. Yakuza League) - Rodzina Batmana powraca do teraźniejszości, by odkryć, że Japonia zniknęła.

Jumanji: Następny poziom

Jumanji: Przygoda w dżungli

Juno

Grzesznicy (Sinners) - Bracia bliźniacy wracają do rodzinnego domu, aby zostawić za sobą trudną przeszłość. Nie wszystko jednak idzie po ich myśli.

Pan i pani Smith

INNE SERWISY VOD:

Źródło: Marvel Studios