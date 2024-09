VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Max, Disney+ i inne)

Reklama

Co obejrzeć w weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Apple TV+, Max, CDA Premium i innych.

Ten weekend zapowiada się niezwykle interesująco ze względu na wiele świetnych nowości, które trafiły na VOD. Fanów komiksowych produkcji ucieszą premiery seriali To zawsze Agatha oraz Pingwina z Colinem Farrellem. Ponadto na miłośników seriali gangsterskich czeka już nowy odcinek 2. sezonu Tulsa King z Sylvestrem Stallone. Natomiast jeśli lubicie produkcje na podstawie prawdziwych zbrodni możecie wybrać 2. sezon antologicznego serialu Potwory, którego podtytuł brzmi Historia Lyle’a i Erika Menendezów (pierwsza seria opowiadała o Jeffreyu Dahmerze, w którego wcielił się Evan Peters). Na uwagę zasługują również seriale Dom mody, Królowa łotrów, animacja Zmierzch bogów, a dreszczyku emocji dostarczy Pszczelarz z Jasonem Stathamem. Do tego 1,5 miesiąca po kinowej premierze na VOD jest już dostępny thriller Pułapka z Joshem Harnettem. Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (20-22 września)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, Max, Apple TV+ i inne)

NETFLIX

Na weekend Netflix przygotował jedną nowość oraz udostępnił popularny serial medyczny pt. Rezydenci.

Jego trzy córki Premiera 20 września.

Rezydenci Premiera sezonów 1-5 20 września.

Jeśli te tytuły nie wzbudziły Waszego zainteresowania to możecie nadrobić nowości, które pojawiły się na platformie w ciągu tygodnia. Widzowie mają do wyboru m.in. animację od Zacka Snydera, serial kryminalny na podstawie prawdziwej zbrodni, a także japoński serial o wrestlerce.

fot. Netflix

Królowa łotrów Premiera 19 września.

Zmierzch bogów Premiera 19 września.

fot. Netflix

MAX

W ten weekend na platformę Max trafił pierwszy odcinek wyczekiwanego serialu Pingwin, czyli spin-offu Batmana z 2022 roku.

fot. Warner Bros.

Zobaczcie poniżej, jakie inne tytuły warte obejrzenia pojawiły się w bibliotece Max.

Wrzawa (Uproar) - Przybycie południowoafrykańskiej drużyny rugby do Nowej Zelandii wywołuje ogólnokrajowe protesty przeciwko apartheidowi i rasizmowi.

The Royal Hotel - Hanna i Liv, podróżując z plecakami po Australii, znajdują pracę w pubie na odludziu. Niestety sytuacja szybko wymyka się spod kontroli.

Hanna i Liv, podróżując z plecakami po Australii, znajdują pracę w pubie na odludziu. Niestety sytuacja szybko wymyka się spod kontroli. Pogromcy duchów (Ghostbusters) - Kultowa komedia o trójce bezrobotnych parapsychologów, którzy zawiązują spółkę przeciwko siłom nieczystym. Dwie nominacje do Oscara, w tym za efekty specjalne.

Pogromcy duchów II (Ghostbusters II) - Pogromcy duchów powracają, aby stawić czoła groźnej zjawie, która próbuje zawładnąć Nowym Jorkiem. Sequel kultowej komedii Ivana Reitmana.

Ghostbusters. Pogromcy duchów (Ghosbusters) - Gdy w Nowym Jorku zaczynają panoszyć się duchy, do akcji muszą wkroczyć nieustraszone badaczki zjawisk paranormalnych.

Pogromcy duchów. Imperium lodu

fot. materiały promocyjne

DISNEY+

W tym tygodniu na Disney+ pojawiły się dwa odcinki nowego serialu Marvela, który skupia się na postaci Agathy Harkness znanej z VandaVision.

To zawsze Agatha Premiera 19 września.

fot. Disney+

In Vogue: Lata 90 (2024) - serial dokumentalny. Lata 90. to dekada, gdy moda high fashion z wybiegu przedostała się do popkultury. Przy udziale najważniejszych osobistości świata mody, filmu i muzyki oraz Anny Wintour i Edwarda Enningfula z Vogue'a, ten przełomowy serial ujawnia kuluarowe historie z najważniejszych momentów lat 90. dla świata mody. Premiera odcinków 4-6: 20 września.

Ponadto nie zapomnijcie nadrobić nowego odcinka 4. sezonu Zbrodni po sąsiedzku.

SkyShowtime

Na platformę trafił wyczekiwany pierwszy odcinek 2. sezonu serialu Tulsa King z Sylvestrem Stallonem.

Tulsa King (2024) - serial gangsterski. Bohaterem serialu Tulsa King jest wysoko postawiony nowojorski mafioso Dwight „Generał" Manfredi (Sylvester Stallone), który po 25 latach wychodzi z więzienia, a jego szef bezceremonialnie zsyła go do Tulsy w Oklahomie. Dwight zdaje sobie sprawę, że jego mafijnej rodzinie nieszczególnie na nim zależy. Powoli zbiera własną ekipę, z którą zaczyna budować nowe przestępcze imperium w miejscu zupełnie dla siebie obcym. W drugim sezonie ponownie pojawią się takie gwiazdy jak Annabella Sciorra i Tatiana Zappardino, a partnerować im będą: Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza i Jay Will, a także Garrett Hedlund i Dana Delany. Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 18 września.

fot. SkyShowtime

AMAZON PRIME VIDEO

Na platformę Prime Video 20 września ma trafić nowy sezon komedii Porn and Ice Cream. Ponadto w ramach abonamentu można też obejrzeć film akcji Pszczelarz z Jasonem Stathamem. Nie można też zapomnieć, że w serwisie pojawił się nowy odcinek 2. sezonu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy.

Porn and Ice Cream - Dwóch nieśmiałych trzydziestolatków i młoda oszustka zakładają zespół rockowy, który szturmem podbija scenę muzyczną Buenos Aires. Premiera 2. sezonu 20 września.

Pszczelarz

fot. materiały prasowe

APPLE TV+

Na Apple TV+ w ten weekend pojawiła się jedna nowość. To francuski serial o domu mody, w którym grają Lambert Wilson,

Amira Casar, Zita Hanrot i Anne Consigny.

Dom mody (2024) - Ten pełen dramatyzmu serial zagląda za kulisy kultowego francuskiego domu mody haute couture. W obliczu skandalu kierująca domem mody dynastia musi odnaleźć dla siebie nową drogę albo dać się zniszczyć konkurencji. Premiera 20 września.

Dom mody

Warto również nadrobić nowe epizody seriali:

CDA PREMIUM

W bibliotece CDA Premium w ostatnim czasie pojawiło się kilka interesujących tytułów wartych obejrzenia:

Ucieczka (2024) - kino azjatyckie, film akcji. Północnokoreański sierżant po ucieczce jest ścigany przez bezwzględnego majora.

Alienoid: Powrót do przyszłości (2024) - Druga część filmowego przeboju doskonale łączącego kino akcji, sztuki walki, science fiction oraz fantasy. Bohaterowie podróżują między przeszłością a przyszłością, próbując zapobiec katastrofalnej w skutkach inwazji obcych.

Obława (2024) - kino azjatyckie, film akcji. Policjant z wydziału narkotykowego i tajemniczy mężczyzna będą zmuszeni połączyć siły, aby walczyć z przestępczością.

‚Allo ‚Allo!

fot. BBC

INNE SERWISY VOD:

fot. Warner Bros. Discovery