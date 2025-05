fot. Laura Radford // Prime Video

Oficjalnie ogłoszono, że Guy Ritchie podpisał kontrakt na reżyserię Road House 2. Jake Gyllenhaal powróci w głównej roli Daltona, byłego fightera UFC. Dla duetu będzie to już trzecia współpraca po filmach The Covenant oraz nadchodzącym In The Grey. Ritchie staje się jednym z najbardziej zapracowanych reżyserów Hollywoodu. W 2025 roku na ekrany trafi jego serial MobLand, a na premierę czeka Fontanna młodości. Obecnie reżyser jest związany z takimi projektami jak Young Sherlock (serial), Wife and Dog, In The Grey, 2. sezon Dżentelmenów oraz ogłoszone Road House 2.

Road House 2 – Co wiemy?

Will Beall pracuje nad scenariuszem. Jest znany z takich filmów jak Bad Boys: Ride or Die oraz Beverly Hills Cop: Axel F. Szczegóły fabuły są wciąż trzymane w tajemnicy. Charles Roven, Alex Gartner, Jake Gyllenhaal oraz Josh McLaughlin pełnią funkcję producentów.

Przypomnijmy, że pierwsza część, która zdobyła popularność na Prime Video, była oparta na filmie Wykidajło z 1989 roku, w którym Patrick Swayze zagrał główną rolę. W remake'u były fighter UFC pomagał właścicielce knajpy w Florida Keys, pełniąc rolę ochroniarza. Conor McGregor wcielał się w postać czarnego charakteru, jednak nie wiadomo, czy powróci do obsady.

Doug Liman, reżyser pierwszej części, wyraził swoje niezadowolenie z decyzji Amazona o premierze filmu bez wcześniejszej emisji kinowej. Road House trafił bezpośrednio na Prime Video, co według Limana było niezgodne z ustaleniami. Brak kontynuacji współpracy stał się w tym kontekście bardziej oczywisty.