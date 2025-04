Netflix zdecydował: finał popularnego serialu powstanie w formie pełnometrażowego filmu

fot. Netflix

Netflix dał zielone światło na pełnometrażowy film Heartstopper! Informację ogłoszono w trzecią rocznicę premiery serialu. W głównych bohaterów, Nicka i Charliego, ponownie wcielą się Kit Connor i Joe Locke, którzy tym razem będą również pełnić rolę producentów wykonawczych. Tytuł wyreżyseruje Wash Westmoreland, którego możecie znać z Colette. Scenariusz po raz kolejny napisze Alice Oseman, która stworzyła oryginalny komiks. See-Saw Films zajmie się produkcją.

Film pełnometrażowy będzie służył jako finał Heartstoppera. Informację ogłoszono w trzecią rocznicę premiery serialu. Fabuła zostanie oparta na nadchodzącym szóstym i ostatnim tomie powieści graficznej. Na razie nie ma daty premiery komiksu. Alice Oseman miała jednak nadzieję, że uda się go opublikować przed finałem serialu. Tym razem Nick i Charlie, którzy do tej pory byli nierozłączni, będą musieli odnaleźć się w nowej sytuacji: związku na odległość. Dzielące ich kilometry okażą się największym wyzwaniem do tej pory. Czy pierwsza miłość naprawdę może trwać wiecznie?

Rozpoczęcie zdjęć do filmu Heartstopper zaplanowano na lato 2025 roku.