Megan Fox ponownie zagra piękną i zabójczą Jennifer? Amanda Seyfried nie zamierza negocjować

Fot. Materiały prasowe

Zabójcze ciało zadebiutowało w 2009 roku. Horror początkowo nie został doceniony przez widzów i był klapą finansową. Dopiero po czasie zyskał wierne grono fanów i status cult classic. Już jakiś czas temu Amanda Seyfried, która w filmie grała protagonistkę Needy, zapowiedziała, że starają się o sequel, choć wtedy nic nie było pewne na sto procent. Teraz mamy kolejną aktualizację odnośnie kontynuacji. Ucieszy wiele osób.

Horror po ponad 15 latach może dostać sequel. Zestarzał się jak wino

Amanda Seyfried pragnie Megan Fox w sequelu

Amanda Seyfried w panelu Actor on Actor, prowadzonym przez portal Variety, oficjalnie potwierdziła, że trwają prace nad sequelem filmu Zabójcze ciało. W rozmowie z Adamem Brodym, który towarzyszył jej na ekranie jako Nikolai Wolf, przyznała też, że w kontynuacji musi wystąpić ponownie Megan Fox – i nie jest to warunek do negocjacji.

Kręcimy kolejną część. Weźmiesz udział? – spytała Seyfried. Słyszałem. Nie kontaktowali się ze mną. Przecież umarłem w poprzedniej części – odpowiedział Brody, który grał w filmie piosenkarza zespołu Low Shoulder. Tak jak Megan Fox, a nie zamierzam wziąć w tym udziału bez niej – zripostowała Seyfried.

Ta wymiana zdań jest ciekawa, ponieważ sugeruje, że Megan Fox – która grała główną bohaterkę Jennifer Check – niemal na pewno wróci w sequelu. Seyfried, która jest bardzo zaangażowana w projekt, jasno stwierdziła, że nie zamierza nakręcić kontynuacji bez niej.

Fot. Materiały prasowe

Diablo Cody nie żegna się z Zabójczym ciałem

Diablo Cody, scenarzystka oryginalnego filmu, także wyraziła zainteresowanie sequelem. W wywiadzie z 2024 roku powiedziała, że nie skończyła jeszcze z Zabójczym ciałem i szuka osób, które uwierzą w ten projekt tak samo, jak ona. W innej rozmowie przyznała, że na początku czuła się upokorzona, gdy film okazał się klapą finansową i zebrał słabe recenzje, ale z czasem poczuła się naprawdę szczęśliwa widząc, że nowe pokolenie widzów pokochało jej film.

Na początku pomyślałam: „Och, gdzie była ta publiczność, kiedy jej potrzebowałem?”. A wtedy zdałam sobie sprawę, że prawdopodobnie mieli wtedy... jakieś siedem lat.

Co ciekawe, Diablo Cody przyznała, że jej nowy film Lisa Frankenstein rozgrywa się w tym samym uniwersum, co Zabójcze ciało.

