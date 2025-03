Peaky Blinders zabierają się za czołgi. W World of Tanks pojawi się zawartość inspirowana serialem

fot. Wargaming

Reklama

World of Tanks to sieciowa produkcja, która od lat cieszy się dużą popularnością. Wpływ na to mają między innymi regularne aktualizacje i nowa zawartość, często inspirowana innymi dziełami popkultury. Niedawno zapowiedziano kolejną interesującą, ale jednocześnie dość zaskakującą współpracę i ujawniono, że do gry tafią postacie z serialu Peaky Blinders.

Wargaming ujawniło, że Tommy, Arthur i Johny Shelby w dniach 20-31 marca przejmą dowodzenie nad czołgami w World of Tanks, a gracze będą mogli sięgnąć po nową Specjalną Przepustkę Bitewną. Oprócz tego w grze pojawi się również specjalny pakiet, w którego skład wchodzą Ada Shelby oraz Michael Gray. Wszyscy członkowie rodziny posiadają unikalne kwestie dialogowe.

W ograniczonym czasowo wydarzeniu z Peaky Blinders nie zabrakło też specjalnej nagrody w postaci Char Murat, francuskiego czołgu IX poziomu. Oprócz tego gracze mogą ozdobić pojazdy malowaniami i inskrypcjami inspirowanymi serialem, a także posłuchać nowych, klimatycznych utworów muzycznych.