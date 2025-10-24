VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Prime Video i inne)

Wydanie weekendowe
Wydanie weekendowe
Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Apple TV+ i innych.
Weekend zapowiada się interesująco na VOD. Warto obejrzeć nowe seriale takie, jak Przedsiębiorcy, Harlan Coben’s Lazarus, Devil in Disguise: John Wayne Gacy oraz Ja, Jack Wright. Z 2. sezonem powróciła komedia romantyczna Nikt tego nie chce. Dreszczyku emocji przyniosą filmy Dom pełen dynamitu z Idrisem Elbą i Rebeccą Ferguson oraz Obecność 4: Ostatnie namaszczenie. A na miłośników dokumentów czeka Stiller i Meara: nie wszystko stracone.
Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.
VOD - co obejrzeć w weekend (24 - 26 października)? Nowe seriale i filmy (Netflix, SkyShowtime, HBO Max i inne)
NETFLIX
Na ten weekend Netflix przygotował dwie nowości. Na uwagę zasługuje thriller Dom pełen dynamitu, w którym występują Idris Elba i Rebecca Ferguson.
- Dom pełen dynamitu (2025) - thriller. Gdy pojedynczy pocisk rakietowy z nieznanego źródła zostaje wymierzony w USA, rozpoczyna się wyścig z czasem, aby odkryć, kto stoi za atakiem, i ustalić plan działania. Premiera 24 października.
- Wymarzone życie pana Kima (2025) - koreański serial dramatyczny. Po niespodziewanym upadku mężczyzna, który kiedyś spełniał się jako menadżer w korporacji, wyrusza w podróż do samopoznania, na nowo odkrywając radość życia. Premiera 25 października.
Jeśli te produkcje Was nie zainteresowały to warto sprawdzić pozostałe nowości, która trafiły na platformę w tym tygodniu:
- Kto zniszczył drużynę Montreal Expos? (2025) - film dokumentalny. Analiza upadku Montreal Expos, pierwszoligowej drużyny baseballu z Kanady, i próba odkrycia, kto za niego odpowiadał. Premiera 21 października.
- Wojna z mafią: Filadelfia kontra gangsterzy (2025) - serial dokumentalny. Brutalna wojna gangów Johna Stanfy i Joeya Merlino popycha Filadelfię lat 90. w krwawy chaos w tym wciągającym serialu o prawdziwych zbrodniach. Premiera 22 października.
- Potwór z Florencji (2025) - włoski serial dramatyczny. Seryjny morderca atakuje pary i sieje terror we Włoszech. Organy ścigania przyglądają się sprawie z 1968 r., która może być kluczem do schwytania Potwora z Florencji. Premiera 22 października.
- Eliksir (2025) - indonezyjski horror. Eksperymentalny eliksir wywołuje epidemię nieumarłych. Skłócona rodzina musi się zjednoczyć i walczyć o przetrwanie, gdy jej wiosce grozi zagłada. Premiera 23 października.
- Nikt tego nie chce (2025) - serial komediowy. Miłość wisi w powietrzu, gdy Joanne i Noah organizują kolację dla przyjaciół. Rzucona mimochodem uwaga pokazuje jednak, że tych dwoje nie do końca się ze sobą zgadza. Premiera 2. sezonu 23 października.
Ponadto bibliotekę uzupełniły takie oto produkcje:
DISNEY+
Na Disney+ pojawiły się dwie nowości warte uwagi:
- Przedsiębiorcy (2025) - serial komediowy. Grupa przedsiębiorców codziennie codziennie udaje się do przestrzeni coworkingowej w poszukiwaniu sukcesu. Pierwszy sezon jest już dostępny w całości.
- Lego Disney Kraina Lodu: Nalot Maskonurów - paskudny książę ze zgrają wrednych maskonurów usiłuje przejąć ukochany zamek Anny i Elsy. Premiera 24 października.
Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali:
APPLE TV+
Na platformie można obejrzeć nowy dokument, w którym Ben Stiller opowiada o swoich znanych rodzicach:
- Stiller i Meara: nie wszystko stracone (2025) - dokument. Ben Stiller opowiada historię swoich rodziców, Jerry'ego Stillera i Anne Meary, legend komedii, zastanawiając się nad ich wpływem na popkulturę i życie rodzinne, gdzie granice między kreatywnością, bliskością, codziennością i sztuką często się zacierały. Premiera 24 października.
Warto również nadrobić nowe odcinki znakomitych seriali:
- Inwazja (finał sezonu)
- The Morning Show
- Kulawe konie
- Ostatnia rubież
- Na ostrzu noża: w pogoni za Gwiazdkami Michelin
- Kasa
PRIME VIDEO
W tym tygodniu na Prime Video trafił nowy serial pt. Lazarus, w którym występują Bill Nighy, Alexandra Roach i Sam Claflin. Nie zapomnijcie również obejrzeć finałowego odcinka 2. sezonu Pokolenie V.
- Harlan Coben’s Lazarus (2025) - Psychiatra sądowy doktor Joel „Laz” Lazarus zmuszony jest zmierzyć się z dawno zapomnianymi demonami po tym, jak jego ojciec, dr L, umiera w podejrzanych okolicznościach. Początkowo przekonany, że śmierć ojca była samobójstwem, Laz wkrótce zostaje wciągnięty w świat morderczego spisku i – napędzany dziwnymi wizjami osób, o których wie, że nie żyją – zatraca się w pogoni za znalezieniem zabójcy. Premiera całego sezonu 22 października.
SkyShowtime
Na SkyShowtime pojawił się nowy serial o seryjnym mordercy, który warto sprawdzić.
- Devil in Disguise: John Wayne Gacy (2025) - serial kryminalny. Gdy nastolatek znika bez śladu, okazuje się, że za zaginięciami wielu chłopców i młodych mężczyzn stoi John Wayne Gacy, główny podejrzany.
Ponadto warto nadrobić nowe odcinki seriali:
HBO Max
Na HBO Max trafiło kilka nowości w tym tygodniu. Ponadto nie zapomnijcie nadrobić nowych odcinków seriali Odwilż, Anatomia chaosu i Grupa zadaniowa.
- Ha, ha, głupole - Dołącz do chłopaków z rodziny Campbell – trzech kochających nastolatków i ich czułego, pełnego serca taty. Premiera pierwszego odcinka 20 października.
- Georgie i Mandy wzięli ślub (2025) - komedia. Sequel serialu Młody Sheldon, który opowiada historię Georgie i Mandy wychowujących swoją rodzinę w Teksasie. Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 22 października.
- Ja, Jack Wright - Śmierć w rodzinie. Szokujący testament. Morderca w rodzinnych szeregach? Dramat z udziałem Johna Simma i Nikki Amuki-Bird. Premiera wszystkich odcinków 23 października.
Bibliotekę HBO Max wzbogaciły takie oto ciekawe tytuły:
- Między nami bliźniętami - Kristen Wiig oraz Bill Hader jako rodzeństwo, które po latach nieporozumień próbuje odbudować swoją relację.
- Mizerykordia - Arturo dorasta w przemocy, wychowany przez prostytutki. Jego wyjątkowe spojrzenie daje mu nadzieję w brutalnym świecie Contrady Tuono.
- Everest - Oparte na faktach kino przywołujące dramatyczne wydarzenia, jakie rozegrały się w maju 1996 roku na szczycie Mount Everest.
- Dla niej wszystko - Życie Johna rozpada się, gdy jego żona trafia do więzienia za morderstwo. Po trzech latach planuje jej ucieczkę.
- Zniknięcia - film opowiada o tym, jak 17 dzieci zaginęło w małym miasteczku Maybrook. Wszyscy należeli do jednej klasy, z której pozostało już tylko jedno dziecko.
- Królowa ringu - Prawdziwa historia Mildred Burke - pionierki wrestlingu i samotnej matki, która pokonała wszelkie przeciwności na swojej drodze.
- Challengers - Tashi, była mistrzyni tenisa, pomaga mężowi wrócić na szczyt, ale jej plan niespodziewanie wymyka się spod kontroli.
- Cóż za piękny dzień - Oparta na faktach opowieść o przyjaźni dziennikarza Toma Junoda i Freda Rogersa, twórcy i gospodarza popularnego programu telewizyjnego dla dzieci. Od 25 października.
- Marsjanin - Podczas misji na Marsie astronauta zostaje uznany za zmarłego. On jednak przeżył i musi znaleźć sposób, by dać znać Ziemi, że żyje. Od 25 października.
CANAL+
Na Canal+ zadebiutował serial Moloch:
- Moloch (2020) - serial sensacyjny. Dziennikarz śledczy i internetowa detektyw prowadzą dochodzenie w sprawie zamachu na czeskiego prezydenta. Premiera pierwszego odcinka 24 października.
Ponadto warto nadrobić odcinki seriali:
- The Walking Dead: Daryl Dixon (finał sezonu)
- Minuta Ciszy
- Konflikt
- Wartownicy
INNE SERWISY VOD:
- Obecność 4: Ostatnie namaszczenie (2025; dostępny w ofercie do wypożyczenia na Canal+, Prime Video, Rakuten TV, Megogo, Play Now, Pilot WP, tvSmart) - Badacze zjawisk paranormalnych Ed i Lorraine Warren zajmują się ostatnią, przerażającą sprawą związaną z tajemniczymi bytami, z którymi muszą się zmierzyć.
- Eden (2024; dostępny w ofercie do wypożyczenia na Polsat Box Go, Canal+, Prime Video, Rakuten TV, Pilot WP, Cineman, Player.pl) - to thriller oparty na dwóch różnych relacjach tej samej prawdziwej historii. Film opisywany jest jako mroczna, komiczna opowieść o morderstwie i przetrwaniu, osadzona wokół grupy eklektycznych postaci, które porzucają cywilizację i lecą na Galapagos. Wszyscy szukają odpowiedzi na to bezustannie palące pytanie, które nas wszystkich nęka: jaki jest sens życia?
- Pan Wilk i spółka 2 (2025; dostępny w ofercie do kupna na Prime Video, Rakuten TV, Pilot WP) - Ulubieni bohaterowie powracają i tym razem mają towarzystwo. Pan Wilk z przyjaciółmi chcą zdobyć zaufanie i akceptację w swoim nowym zmienionym życiu jako dobrzy obywatele. Ich spokój jednak zostanie przerwany, bo mają do wykonania „ostatnie zadanie”.