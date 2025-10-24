VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Prime Video i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Apple TV+ i innych.

Weekend zapowiada się interesująco na VOD. Warto obejrzeć nowe seriale takie, jak Przedsiębiorcy, Harlan Coben’s Lazarus, Devil in Disguise: John Wayne Gacy oraz Ja, Jack Wright. Z 2. sezonem powróciła komedia romantyczna Nikt tego nie chce. Dreszczyku emocji przyniosą filmy Dom pełen dynamitu z Idrisem Elbą i Rebeccą Ferguson oraz Obecność 4: Ostatnie namaszczenie. A na miłośników dokumentów czeka Stiller i Meara: nie wszystko stracone.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (24 - 26 października)? Nowe seriale i filmy (Netflix, SkyShowtime, HBO Max i inne)

NETFLIX

Na ten weekend Netflix przygotował dwie nowości. Na uwagę zasługuje thriller Dom pełen dynamitu, w którym występują Idris Elba i Rebecca Ferguson.

Dom pełen dynamitu Premiera 24 października.

Wymarzone życie pana Kima (2025) - koreański serial dramatyczny. Po niespodziewanym upadku mężczyzna, który kiedyś spełniał się jako menadżer w korporacji, wyrusza w podróż do samopoznania, na nowo odkrywając radość życia. Premiera 25 października.

Jeśli te produkcje Was nie zainteresowały to warto sprawdzić pozostałe nowości, która trafiły na platformę w tym tygodniu:

Ponadto bibliotekę uzupełniły takie oto produkcje:

DISNEY+

Na Disney+ pojawiły się dwie nowości warte uwagi:

Przedsiębiorcy (2025) - serial komediowy. Grupa przedsiębiorców codziennie codziennie udaje się do przestrzeni coworkingowej w poszukiwaniu sukcesu. Pierwszy sezon jest już dostępny w całości.

fot. Disney+

Lego Disney Kraina Lodu: Nalot Maskonurów - paskudny książę ze zgrają wrednych maskonurów usiłuje przejąć ukochany zamek Anny i Elsy. Premiera 24 października.

Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali:

APPLE TV+

Na platformie można obejrzeć nowy dokument, w którym Ben Stiller opowiada o swoich znanych rodzicach:

Stiller i Meara: nie wszystko stracone Premiera 24 października.

fot. Apple TV+

Warto również nadrobić nowe odcinki znakomitych seriali:

PRIME VIDEO

W tym tygodniu na Prime Video trafił nowy serial pt. Lazarus, w którym występują Bill Nighy, Alexandra Roach i Sam Claflin. Nie zapomnijcie również obejrzeć finałowego odcinka 2. sezonu Pokolenie V.

Harlan Coben’s Lazarus (2025) - Psychiatra sądowy doktor Joel „Laz” Lazarus zmuszony jest zmierzyć się z dawno zapomnianymi demonami po tym, jak jego ojciec, dr L, umiera w podejrzanych okolicznościach. Początkowo przekonany, że śmierć ojca była samobójstwem, Laz wkrótce zostaje wciągnięty w świat morderczego spisku i – napędzany dziwnymi wizjami osób, o których wie, że nie żyją – zatraca się w pogoni za znalezieniem zabójcy. Premiera całego sezonu 22 października.

Lazarus Zobacz więcej Reklama

SkyShowtime

Na SkyShowtime pojawił się nowy serial o seryjnym mordercy, który warto sprawdzić.

Devil in Disguise: John Wayne Gacy (2025) - serial kryminalny. Gdy nastolatek znika bez śladu, okazuje się, że za zaginięciami wielu chłopców i młodych mężczyzn stoi John Wayne Gacy, główny podejrzany.

fot. Littleton Road Productions // NBC News Studios

Ponadto warto nadrobić nowe odcinki seriali:

HBO Max

Na HBO Max trafiło kilka nowości w tym tygodniu. Ponadto nie zapomnijcie nadrobić nowych odcinków seriali Odwilż, Anatomia chaosu i Grupa zadaniowa.

Ha, ha, głupole - Dołącz do chłopaków z rodziny Campbell – trzech kochających nastolatków i ich czułego, pełnego serca taty. Premiera pierwszego odcinka 20 października.

Georgie i Mandy wzięli ślub (2025) - komedia. Sequel serialu Młody Sheldon, który opowiada historię Georgie i Mandy wychowujących swoją rodzinę w Teksasie. Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 22 października.

Ja, Jack Wright - Śmierć w rodzinie. Szokujący testament. Morderca w rodzinnych szeregach? Dramat z udziałem Johna Simma i Nikki Amuki-Bird. Premiera wszystkich odcinków 23 października.

Bibliotekę HBO Max wzbogaciły takie oto ciekawe tytuły:

fot. New Line Cinema

CANAL+

Na Canal+ zadebiutował serial Moloch:

Moloch Premiera pierwszego odcinka 24 października.

fot. CALT Productions

Ponadto warto nadrobić odcinki seriali:

INNE SERWISY VOD:

fot. Warner Bros. // New Line Cinema

fot. AGC Studios // Imagine Entertainment