Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

W środę 6 sierpnia 2025 roku fani serialu Wednesdayw końcu doczekali się premiery pierwszych czterech odcinków 2. sezonu. Ostatnie cztery odcinki trafią na Netflixa 3 września 2025 roku. W kolejnej odsłonie hitowej produkcji w reżyserii Tima Burtona widzowie są świadkami, jak nastoletnia córka Morticii i Gomeza Addamsów powraca do Akademii Nevermore. W najnowszych odcinkach produkcji - podobnie jak w jej pierwszym sezonie - nie zabrakło klimatycznych gotyckich scenerii. Do jednej z najważniejszych lokacji należy pewien zamek, który ''zagrał'' wspomnianą Akademię Nevermore. Okazuje się, że wcale nie jest on aż tak bardzo daleko od Polski.

Zamek ''zagrał'' szkołę z serialu Wednesday. Gdzie się znajduje?

Akademia Nevermore z serialu Wednesday to tak naprawdę zamek Cantacuzino. Znajduje się on miejscowości Bușteni, u podnóża gór Bucegi w Rumunii. To miejsce jest oddalone od Warszawy o około 15 godzin drogi. Zamek Cantacuzino został zbudowany w latach 1901-1903 na zlecenie Gheorghe Grigore Cantacuzino, czyli burmistrza Bukaresztu i byłego premiera. Po jego śmierci w 1913 roku budynek odziedziczył jego syn Mihail G. Cantacuzino, który zmarł w 1929 roku. Od 2010 roku zamek jest dostępny dla zwiedzających. Wokół niego znajduje się zjawiskowy park z fontannami, drewnianą cerkwią oraz grotami.