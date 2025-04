Jaka będzie rola Snape'a w serialu o Harrym Potterze? Aktor będzie mieć ręce pełne roboty

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Warner Bros./Royal Shakespeare Company

Doniesienia o obsadzeniu Paapy Essiedu w roli Severusa Snape'a odbiły się echem w sieci i wśród fanów Harry'ego Pottera. Wielu z nich było niezadowolonych z tego wyboru, ponieważ Snape w książkach jest opisywany jako mężczyzna o bladej skórze. W dodatku problematyczne może być też ukazanie wątku prześladowania młodego Snape'a przez ojca Harry'ego, ponieważ sugerowałoby to, że powodem takiego zachowania Jamesa był rasizm.

Fani byli na tyle dociekliwi, że znaleźli informacje o zaangażowaniu aktora w sztukę teatralną All My Sons in the West End. Serial HBO ma rozpocząć zdjęcia w lecie 2025 roku, a produkcja sztuki zaczyna się dokładnie 14 listopada 2025 roku i potrwa do 7 lutego 2026 roku. Niezadowoleni z wyboru aktora fani szukają w tym ogłoszeniu pocieszenia. Na Reddicie pojawiła się sugestia, że może to oznaczać, iż rola Snape'a ostatecznie nie przypadnie temu aktorowi lub HBO zdecydowało się na recast.

To wydaje się jednak bardzo wątpliwe. Rola Severusa Snape'a jest niewielka w 1. części serii książek, którą na tapet weźmie premierowy sezon. Aktor powinien mieć dużo czasu na balansowanie pomiędzy dwoma planami. Trzeba jednak przyznać, że HBO nie poinformowało oficjalnie o obsadzeniu Paapy Essiedu w roli Snape'a tak jak zrobiło to w przypadku Albusa Dumbledore'a i Johna Lithgowa, gdzie nie ma już żadnych wątpliwości co do jego angażu.

Co wiemy o serialu Harry Potter?

Na razie HBO oficjalnie potwierdziło tylko jeden casting – John Lithgow został wybrany do roli Albusa Dumbledore'a. Wciąż nie wiemy, kto zagra Harry'ego, Rona i Hermionę. Za sterami projektu stoją showrunnerka Francesca Gardiner i reżyser Mark Mylod. Premiera produkcji jest zaplanowana na koniec 2026 roku lub początek 2027 roku. Twórcy zapowiadali, że serial ma być wierniejszą adaptacją książek autorstwa J.K. Rowling niż filmy. Każda książka to jeden 10-odcinkowy sezon serialu.

