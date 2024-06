2. sezon Wywiadu z wampirem już 20 czerwca w Polsce w AMC. Co trzeba wiedzieć?

fot. materiały prasowe

Wywiad z wampirem był zaskoczeniem, bo pierwszy sezon stał się niezwykle doceniany za wybitną jakość. Ma on według Rotten Tomatoes aż 98% pozytywnych recenzji krytyków ze średnią ocen 8,2/10. Natomiast druga seria, która miała niedawno premierę w USA również zebrała 98% pozytywnych opinii dziennikarzy ze średnią ocen 8,8/10. Teraz już 20 czerwca 2024 roku o 22:00 na AMC będzie można obejrzeć w Polsce premierowy odcinek drugiej serii. Kolejne co tydzień w czwartek o tej samej porze.

Wywiad z wampirem - opis 2. sezonu

Nawiązując do krwawych wydarzeń w Nowym Orleanie w 1940 roku, kiedy Louis i nastoletnia Claudia (Delainey Hayles) spiskowali, by zabić wampira Lestata de Lioncourta (Sam Reid), Louis opowiada o swoich przygodach w Europie, dążeniu do odkrycia wampirów Starego Świata i paryskiego Theatre Des Vampires. To również w tym mieście Louis po raz pierwszy spotyka wampira Armanda (Assad Zaman). Ich przelotny romans okaże się mieć druzgocące konsekwencje zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości, a nieugięty Molloy nadal będzie próbował dotrzeć do prawdy ukrytej we wspomnieniach.

Przypomnijmy, że w drugiej serii doszło do zmiany w obsadzie. Tym razem w postać Claudii wciela się Delainey Hayles. W pierwszej serii grała ją Bailey Bass, która odeszła z powodu nieprzewidzianych okoliczności osobistych.