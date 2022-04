365 dni: Ten dzień - zwiastun erotycznej kontynuacji. Pierwsza część była globalnym hitem Netflixa

fot. Netflix/Karolina Grabowska

365 dni: Ten dzień to kontynuacja filmu 365 dni, który w 2020 roku podbijał polskiego kina tuż przed pandemią. Natomiast kilka miesięcy później trafił do Netflixa i stał się najpopularniejszym filmem roku w platformie w skali globalnej. Pisały o nim wszystkie amerykańskie media, a nawet jako pierwszy polski film dostał on nominacje do Złotej Maliny, czyli nagrody dla najgorszych filmów roku. Ostatecznie zdobył jedną z sześciu nagród w kategorii najgorszy scenariusz. Czy sequel dorówna popularności?

365 dni: Ten dzień - zwiastun

Kontynuacja jest już robiona od razu dla platformy streamingowej Netflix. Zwiastun może być dla widzów dorosłych.

365 dni: Ten dzień - o czym jest film?

Laura i Massimo wracają, a ich ponowne spotkanie jest dużo bardziej gorące i namiętne niż kiedykolwiek wcześniej. Ich nowy początek komplikują więzy rodzinne Massimo oraz tajemniczy mężczyzna, który pojawia się w życiu Laury i za wszelką cenę chce zdobyć jej serce i zaufanie.

365 dni: Ten dzień - obsada

W obsadzie są Anna-Maria Sieklucka (Laura), Michele Morrone (Massimo), Simone Susinna (Nacho), Magdalena Lamparska (Olga) oraz Otar Saralidze (Domenico).

Za kamerą ponownie stoją Barbara Białowąs i Tomasz Mandes. Za scenariusz odpowiadają Mojca Tirs, Blanka Lipińska, oraz Tomasz Mandes.

365 dni: Ten dzień - premiera w Netflixie już 27 kwietnia 2022 roku.

Netflix 2020 - najpopularniejsze filmy roku. 365 dni deklasuje wszystkich