Netflix 2020 - najpopularniejsze filmy roku. Polski film deklasuje wszystkich

Dane zostały opracowane przez portal FlixPatrol na podstawie zestawień 10 najpopularniejszych filmów i seriali na platformie Netflix w danym kraju. Informacje były zbierane z różnych krajów od początku 2020 roku i na tej podstawie wyłoniono jedne z najgłośniejszych tytułów. Warto zaznaczyć, że nie musi to oznaczać najchętniej oglądanych filmów w ofercie streamingowego giganta, ponieważ Netflix ukrywa swoje liczby i trudno to jednoznacznie stwierdzić. Są to jednak produkcje, które najdłużej utrzymały się w pierwszej dziesiątce w ciągu 2020 roku.

Co ciekawe, na szczycie zestawienia znalazł się film z Polski. Produkcja zatytułowana 365 dni w reżyserii Barbary Białowąs i Tomasza Mendesa, okazała się być jednym z hitów platformy w minionym roku. Już w czerwcu pisaliśmy o tym, że adaptacja książki Blanki Lipińskiej notuje fantastyczne wyniki oglądalności na całym świecie. Ilość zdobywanych kiepskich ocen nie zmieniła tego stanu rzeczy i całość okazała się być fenomenem na skalę światową.

W pierwszym tego typu zestawieniu umieszczono same filmy bez seriali. Dane bazują na tym, w ilu krajach film ląduje na pierwszym miejscu w TOP 10 w pierwszy weekend. Punkty przyznawane są w zależności od miejsca. Im wyższa pozycja w TOP 10, tym większa liczba przyznanych oczek. Poniżej przedstawiamy tytuły z podziałem na cały świat oraz Stany Zjednoczone. Jeśli jesteście ciekawi, które pozycje były najpopularniejsze w Polsce, zerknijcie na podlinkowany adres.

