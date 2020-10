After 3 i 4 - Stephen Moyer i Mira Sorvino w obsadzie. Co się wydarzy w kolejnych częściach?

fot. materiały prasowe

Film After 2 cieszył się w polskich kinach bardzo dobrą oglądalnością, a niedawno informowaliśmy Was o tym, że powstaną dwa kolejne filmy skupiające się na losach Tessy i Hardina. Teraz wiemy, kto dołączy do obsady filmów Castille Landon. W After 3 oraz After 4 zobaczymy znanego z serialu Czysta krew Stephena Moyera, laureatkę Oscara za Jej wysokość Afrodyta Mirę Sorvino, Chance'a Perdomo, Arielle Kebbel (Pamiętniki wampirów) oraz Cartera Jenkinsa (Famous in Love).

W kolejnych filmach z serii After ponownie zobaczymy oczywiście Josephine Langford oraz Hero Fiennes-Tiffina.

After - co się wydarzy w kolejnych częściach?

W trzeciej odsłonie perypetii Tessy, After We Fell, życie bohaterki znacznie się skomplikuje. Nic nie będzie takie, za jakie wcześniej je uważała - ani przyjaciele, ani rodzina. Hardin wścieknie się natomiast, kiedy odkryje ogromny sekret skrywany przez Tessę. W kolejnej filmowej części After, After Ever Happy, bohaterowie będą wstrząśnięci szokującymi odkryciami dotyczącymi swoich rodzin. Co ciekawe, bohaterowie odkryją, że wcale tak bardzo się od siebie nie różnią - Tessa przestanie bowiem być grzeczną dziewczynką, jaką znamy z pierwszych części filmowej serii.

Scenariusz do filmów After 3 i After 4 napisze Sharon Soboil.