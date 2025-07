George R.R. Martin zachwala nowego Supermana. "Zawsze był imigrantem"

fot. DC Studios

W ostatni weekend Superman przekroczył barierę 500 mln dolarów w światowym box office, co jest bardzo dobrym wynikiem dla produkcji, która rozpoczyna nowy rozdział jeśli chodzi o adaptacje postaci z komiksów DC. Dobre oceny od krytyków i publiczności przełożyły się na zainteresowanie nowych widzów. Być może kolejnym powodem do pójścia do kina będzie zachęta ze strony samego George'a R.R. Martina, czyli twórcy popularnej Gry o tron.

George R.R. Martin na swoim blogu opublikował krótki wpis, w którym pochwalił nowe widowisko od Jamesa Gunna:

Supes i ja jesteśmy starymi przyjaciółmi, a to był jeden z najlepszych filmów o nim w historii. Ten nowy Superman przypomina mi wersję, którą czytałem w dzieciństwie. Nieznajomy gość z innej planety o mocach przewyższających ludzkie możliwości. (Zawsze niewinny i zawsze był imigrantem. Jak o tym pomyślicie, to był nielegalnym imigrantem na dodatek.) Film wygląda świetnie i James Gunn bardzo dobrze dobrał aktorów.

Autor pochwalił rolę Lois Lane, w którą wcieliła się Rachel Brosnahan i jego zdaniem stoi ona ramię w ramię z Margot Kidder. Z kolei Nicholas Hoult jako Lex Luthor jest dla niego bezdyskusyjnie najlepszym Lexem w historii. Wyraża też nadzieje, że David Corenswet będzie mieć okazję grać Supermana w kolejnych produkcjach.

