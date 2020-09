Pętla szalenie popularna w polskich kinach. After 2 lepsze niż Mulan i Tenet - wyniki z weekendu

Źródło: Kino Świat

Pętla zaskoczyła wszystkich na początku września osiągając kapitalne otwarcie w polskich kinach w wysokości 178 360 widzów. Jest to nadal najlepszy wynik od czasu czerwcowego otwarcia kin w trakcie pandemii i o wiele lepszy niż głośny Tenet w reżyserii Christophera Nolana. Wygląda na to, że nie był to przypadek, ponieważ drugi weekend nadal jest dobry dla hitu Patryka Vegi. Przyciągnął on 93 926 widzów. Do tej pory łącznie do kina wybrało się na ten film 349 396 osób. Gdy spojrzymy, że w całym lipcu i sierpniu kina w Polsce odpowiednio przyciągnęły 532 740 oraz 896 155 widzów, to pokazuje, że Pętla robi różnicę.

Drugie miejsce to After 2, czyli kontynuacja romansu dla nastolatków. Jest to zaskakujący wynik w wysokości 68 136 widzów. Oznacza to, że sequel hitu bardziej zainteresował Polaków niż Tenet, który podczas premierowego weekendu przyciągnął 50 tysięcy widzów. Z pokazali przedpremierowymi After 2 obejrzało 87 519 osób.

Podium zamyka disneyowska Mulan, która przyciągnęła 62 553 widzów. Trudno powiedzieć, jaki wpływ na frekwencję miała wcześniejsza premiera w Disney+.

Tenet nadal traci zainteresowanie. Tym razem w weekend na film Christophera Nolana wybrało się 20 713 widzów. Do tej pory łącznie obejrzało go 216 953 osób.