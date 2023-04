Akira - Taika Waititi wyreżyseruje film na podstawie mangi? Są nowe doniesienia

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Akira to jeden z najważniejszych pełnometrażowych filmów anime w historii, który miał premierę w 1988 roku. Powstał na podstawie mangi autorstwa Katsuhiro Otomo, który również wyreżyserował tę kultową cyberpunkową produkcję oraz napisał do niej scenariusz wraz z Izo Hashimoto.

W 2017 roku zrobiło się głośno wokół aktorskiej wersji anime. Za kamerą miał stanąć Taika Waititi, który w rozmowie z IGN powiedział, że to dla niego bardzo ważna produkcja i nie chciałby robić remaku filmu a raczej adaptację mangi. Twórca zdradził wtedy, że widziałby w głównych rolach azjatyckich aktorów. W 2019 roku Warner Bros. ustalił nawet datę premiery dla tego tytułu, który miała zadebiutować w kinach w maju 2021 roku.

Od tamtego czasu w mediach zrobiło się cicho na temat Akiry Waititiego. Jednak podczas tegorocznego Star Wars Celebration głos zabrał jeden z dziennikarzy Deadline - Justin Kroll. W czasie tej imprezy potwierdzono, że Waititi wyreżyseruje film w świecie Gwiezdnych Wojen, ale nie podano informacji, kiedy to się stanie. Według Krolla zajmie się tą produkcją po tym, jak skończy prace nad Akirą.

Wszyscy zastanawiają się, gdzie podziewa się jego film z Gwiezdnych Wojen, ale jakbym miał obstawiać to zgaduję, że następnym jego filmem będzie Akira dla Warner Bros., który odłożył na półkę, aby nakręcić Thora: Miłość i grom. On nigdy nie zrezygnował z tego filmu, słowem - scenariusz powinien wkrótce pojawić się w studiu. Ponownie nic nie jest ustalone, ponieważ tytuł jeszcze nie dostał zielonego światła, ani nie został ustalony jego budżet, ale wygląda na to, że skupia się wyłącznie na tym projekcie.

Akira - opis aktorskiego filmu

Kiedy wojsko odkrywa telekinetyczne zdolności młodego człowieka, zostaje on zmieniony w superbroń, a jego brat musi ścigać się z czasem, aby go uratować, zanim Manhattan zostanie zniszczony przez jego moce. Kaneda, właściciel baru w na Neo-Manhattanie jest zszokowany, gdy jego brat Tetsuo zostaje porwany przez agentów rządowych pod wodzą Pułkownika. Zdesperowany, by go odzyskać, zgadza się dołączyć do Ky Reed i jej podziemnego ruchu, który zamierza ujawnić światu, co naprawdę stało się w Nowym Jorku 30 lat temu, kiedy miasto zostało zniszczone.